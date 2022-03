Bolsocaos também na Educação: em três anos, cinco péssimos ministros

Milton Ribeiro, ex-ministro da Educação (foto: Palácio do Planalto/Divulgação)

O Brasil trata a Educação com total desleixo e desdém. Sempre foi assim, com raríssimas exceções. Não à toa, estamos entre os piores países do mundo em todos os testes internacionais. Não à toa, em pleno século XXI, temos uma sociedade 45% analfabeta funcional. Não à toa, nem metade dos lares possuem sequer saneamento básico. Não à toa, nos matamos na ordem de 60 mil assassinatos por ano. Não à toa, perdemos outras 60 mil vidas em acidentes de trânsito. Não à toa, não à toa, não à toa…- Leia: Propina no MEC - caiu o mensageiro, beleza, mas e o dono da mensagem? Sim, porque a Educação é a mãe - e a solução! - de praticamente todos os problemas. Quem disse? O mundo! Os países com os maiores IDH (Índice de Desenvolvimento Humano) costumam ser os que possuem os melhores resultados em Educação. E o contrário é, obviamente, inversamente proporcional. Inclusive, poderia citar exemplos crassos de países que deixaram o subdesenvolvimento e a pobreza, a partir de robustas políticas educacionais: Israel, Coreia do Sul, Irlanda e Cingapura.Como já disse, há séculos, negligenciamos a Educação, e creio, de propósito. A escória política que nos desgoverna (desde sempre) faz o que pode para não mudar esse quadro. E a tragédia se dá nas três esferas: municipal, estadual e federal. Para piorar o que já é horroroso, ainda há os sindicatos, sempre interessados em si próprios e nos conchavos político-partidários, em detrimento dos alunos. Neste sentido, sugiro que acompanhem a luta que trava a excelente deputada estadual Laura Serrano (NOVO-MG).O desgoverno de Jair Bolsonaro, o verdugo do Planalto, é pródigo na destruição de tudo o que toca. Comparem a crise econômica atual do Brasil - a despeito da pandemia e da guerra na Ucrânia - com o resto do mundo. Estamos muito piores! E vejam os nossos números relacionados à COVID-19. Aliás, na Saúde, a sucessão de ministros é também inacreditável - acho que estamos no quarto ou quinto ocupante. Ou seja, nas três principais ministérios do País, impera o caos. Como poderia haver um governo pior?O tal Milton Ribeiro - aposto que vocês nem sabiam o nome do ex-ministro, certo? - já era. É passado! Seu legado foi tentar excluir crianças com necessidades especiais da sala de aula, ‘para não atrapalhar as crianças normais’ . E declarar que ‘jovens homossexuais são fruto de famílias desajustadas’ . Porém, nada indica que irá melhorar, já que o novo ministro será indicado por Valdemar da Costa Neto , simplesmente um corrupto notório, condenado e preso no mensalão. Na boa, viver no Brasil é terrivelmente desalentador.