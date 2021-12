Em 2022, mande Bolsonaro e Lula à PQP, e reate com os amigos e familiares

Por que raios você termina uma amizade de décadas, em nome de um imbecil qualquer, que jamais fez parte da sua vida? (foto: mohamed hassan / PxHere)

FELIZ 2022

VIVA SUA VIDA

PARA A PQP

Saúde é essencial, certo? Mas o que fazer, saudável, sozinho ou sem todos aqueles que ama, bem ali do seu ladinho, curtindo a vida juntos e felizes?Dinheiro é ótimo. Se não compra felicidade, ajuda bastante a tê-la. Mas como ser feliz, tendo conforto e se divertindo, mas longe de quem você gostaria de ter por perto?Paz é paz! Nada como dormir em paz, amanhecer em paz. Nada de frio na barriga, ansiedade extrema, estado de alerta. Como ter paz em meio à guerra contra quem se ama?Harmonia só existe quando nada nem ninguém é capaz de abalar sua esfera pessoal. Pouco importam as razões da discórdia ameaçadora. É você que escolhe.Saúde, dinheiro, paz e harmonia! São os votos mais comuns que desejamos no réveillon, a quem abraçamos e beijamos, gostando ou não, sinceramente ou apenas socialmente.Quando foi que você se perdeu? Quando foi que deixou políticos, que nem sequer te conhecem, comandarem sua vida, determinarem seus afetos e lhe retirarem a paz?Por que raios você termina uma amizade de décadas, em nome de um imbecil qualquer, que jamais fez parte da sua vida? Ou perde um mísero segundo o defendendo?Desde quando Lula, Bolsonaro, Ciro Gomes ou o diabo que os carregue são mais importantes do que um irmão, um primo querido, um pai, uma mãe, um vizinho da hora?Quando você precisar de ajuda, algum político destes virá ao seu socorro? Quando você precisar de grana, de um abraço ou de companhia para uma cerveja, eles virão?Será o meliante de São Bernardo ou o verdugo do Planalto que irão comemorar o título do seu time com você? Ou a formatura dos filhos? Irão te ajudar a trocar o pneu do carro?É sério que você continuará estragando um aniversário de família para discutir quem é o pior presidente do País? É sério que irá atrapalhar o futebol com a galera por causa disso?Lula ou Bolsonaro, seja lá o que tenham feito de bom ou de péssimo, merecem roubar de você - além de dinheiro - amigos, família, tempo, paz de espírito e momentos de lazer?Que tipo de pessoa, a não ser um completo idiota, um carente afetivo extremo, um pobre coitado sem um pingo de amor próprio, permite que um político influencie sua vida pessoal?Em 2022, mande Bolsonaro e Lula à PQP, e reate com os amigos e familiares. Reate com a civilidade, com a tolerância e com o respeito às diferenças. Reate consigo mesmo!Reate com aquela pessoa que amava a si própria - e aos seus queridos - mais do que ama, ou idolatra, ou defende, ou briga por um político miserável qualquer.Do contrário, acredite, passará um 2022 infernal. E um 2023 pior ainda. E eles, os caras por quem você avacalha sua vida, estarão, como sempre, cagando e andando para suas buchas de canhão, os idiotas úteis. Ah! Bebendo, comendo, viajando e sorrindo à sua custa.