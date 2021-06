Brasil e os 3 Poderes: 1.000%; fim da Ficha Limpa; Lula beatificado

Praça dos 3 Poderes, em Brasília (foto: Johnson Barros/FAB)

Bolsonaro, o Quando Capitão Nascimento, do filme Tropa de Elite, o personagem interpretado por Wagner Moura, disse ‘o sistema é foda, parceiro’, ele não estava brincando. O ‘sistema’, além de foda, é como Jair, o verdugo do Planalto , em relação às mortes por Covid: implacavelmente cruel e insensível

















Continuando: os senhores congressistas picaretas e simpatizantes, com a diminuta resistência daqueles dignos dos votos e dos mandatos, decapitaram, literalmente, a Lei da Ficha Limpa - lei de iniciativa popular em vigor desde 2010 - que agora permitirá a um, sei lá, prefeito ou governador corrupto e/ou ímprobo, com contas rejeitadas por órgãos de controle como os tribunais de contas dos estados e municípios, disputar normalmente as eleições e ocupar, livre, leve e solto, qualquer cargo público.





E finalmente: segundo Gilmar Mendes, a decisão que declarou o ex-juiz federal Sergio Moro suspeito no julgamento do caso do Tríplex de Guarujá, vale também para as demais ações a que responde o ex-tudo (ex-presidiário, ex-corrupto e ex-lavador de dinheiro, Lula da Silva). Só faltou o Gilmar dizer: ‘se espirrar, saúde, Lula!’, e fazer coraçãozinho com os dedos das mãos. Em breve, corremos o risco de o STF (Superior Tribunal Eleitoral) mandar devolver todo o dinheiro recuperado pela Lava-Jato aos réus confessos.





Unidos, os Poderes Executivo, Legislativo e Judiciário, com o compadrio de agentes privados criminosos, formam o ‘sistema’. Há décadas, senão séculos, governam o País com mão-de-ferro, impedindo a renovação sadia de servidores públicos jovens, honestos, preparados e dispostos a mudar os rumos da nação. A cada eleição, o ‘sistema’ se protege, se fecha e se perpetua. E nós, os escravos otários que pagam - desculpem!! - essa merda toda, continuaremos mentindo para os nossos filhos e netos, dizendo-lhes: ‘o Brasil é o país do futuro’. Fui.