Fujão, Pazuello, o general-fantoche de Bolsonaro, envergonha o Exército

Bolsonaro, o Todas as vezes em que o bicho pegou de verdade, Jair, o verdugo do Planalto , sempre muito valentão nas redes sociais e no chiqueirinho às portas do Alvorada, enfiou o rabinho entre as pernas e se escondeu sob a cama como bebê assustado.









pandemia do novo coronavírus havia matado 15 mil brasileiros, e O ex-ministro da Saúde, Eduardo Pazuello, assumiu quando ado novohavia matado 15 mil brasileiros, e se desligou com 300 mil mortes por COVID-19 . Como todo bom militar, foi sempre muito destemido e rude nas palavras e nos gestos. Aliás, quanto mais inseguro e medroso o sujeito, mais agressivo na aparência. Porém, intimado a prestar depoimento na CPI da COVID, mostrou-se “fogo de palha” e, tal como o pai do senador das rachadinhas e da mansão de 6 milhões de reais, se acovardou e fugiu choramingando





O general alegou que teve contato com pessoas que testaram positivo para o maldito coronga - xô, diabos! - e por isso pediu para não comparecer à sessão no Senado ou, o que gostaria, prestar depoimento de forma virtual.









E por falar em vergonha, que o Exército brasileiro e as demais Forças Armadas, Marinha e Aeronáutica, aprendam de uma vez que lugar de militar é nos quartéis, e não no governo, seja trabalhando ou apenas fazendo política rasteira. O Brasil já tem problemas de sobra para ainda ter de se preocupar com generais sabujos e incompetentes como Eduardo ‘Pesadelo’.