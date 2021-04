Brasil na UTI: Bolsonaro leva o real à intubação

(foto: AFP / Sergio Lima) implacável em sua caminha homicida onde atua como linha auxiliar do coronavírus. A pregação diária contra as medidas sanitárias não cessou, como não cessaram as aglomerações irresponsáveis que promove pelo País. Jair Bolsonaro, o verdugo do Planalto, continuaem sua caminhaonde atua como linha auxiliar do coronavírus. A pregação diária contra as medidasnão cessou, como não cessaram as aglomerações irresponsáveis que promove pelo País.









psicopatia insana do amigão do Queiroz produziu um oceano de desempregados e a maior queda de renda das últimas décadas no Brasil. Não bastassem os 400 mil mortos oficiais por COVID-19 - imagino quantos não seriam se somadas as subnotificações - ainsana do amigão do Queiroz produziu um oceano de desempregados e a maior queda de renda das últimas décadas no Brasil.









Enquanto o dólar americano se desvalorizou frente a moedas como o Euro e o Yuan - em média de 13% - se valorizou 35% perante o real. Ou seja, empobrecemos 50% em relação aos Estados Unidos, no mundo. Algo assim não era visto desde a crise cambial de 1999.





Por conta dos desastres sanitário e econômico que promoveu no País, o pai do senador das rachadinhas e da mansão de 6 milhões de reais dobrou-se definitivamente, como forma de se manter no Poder, à irresponsabilidade fiscal, o que só atira mais lenha na fogueira do câmbio





Vivemos o pior dos mundos: pandemia descontrolada, economia destruída e a moeda em franco derretimento. Tudo somado, chegamos ao que se conhece como estagflação, onde os preços disparam mesmo que a demanda caia. Bolsonaro é, de fato, um agente da morte.