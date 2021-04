Guedes deveria ser demitido; é capaz de ser homenageado

"Se Paulo Guedes tivesse um pingo de pudor, e não tem, hoje mesmo estaria fora do governo" (foto: Isac Nóbrega)

É inacreditável! Leia, resumidamente, o que nos informou o Estado de MInas dessa terça-feira (27/4):





Leia também: Guedes diz que usou 'imagem infeliz' "Sem saber que era gravado, o ministro da Economia disse que 'o chinês' criou a COVID-19 e produziu vacinas de eficácia mais baixa do que as desenvolvidas pelas farmacêuticas dos EUA". Ocorrida durante a reunião do Conselho de Saúde Suplementar, a fala ecoa uma teoria bolsonarista de que a China desenvolveu o vírus em laboratório com interesses econômicos.









Eis aí. No momento mais crítico da pandemia no País, onde a falta de vacinas ceifa a vida dos brasileiros e arrasa nossa economia, exclusivamente por culpa deste governo que não comprou imunizantes de outros países, restando como única alternativa a CoronaVac, da China, trazida pelo governador de São Paulo, João Doria, Paulo Guedes, em tese o mais poderoso ministro do Planalto, despejou gasolina na fogueira diplomática ainda ardente, a despeito da demissão do insalubre Ernesto Araújo, ex-ministro das Relações Exteriores, que rebaixou o Brasil à condição de pária internacional.









Se o Brasil fosse sério, e não é; se fôssemos governado por um presidente normal, e não somos; se Paulo Guedes tivesse um pingo de pudor, e não tem, hoje mesmo o ministro estaria fora do governo e Jair Bolsonaro, o verdugo do Planalto, se desculparia e se retrataria com os chineses. Mas não só não assistiremos a nada disso acontecer, como seremos ainda mais ‘esquecidos’ no envio de vacinas e matérias-primas necessárias. Ou seja, estamos um pouco mais lascados.