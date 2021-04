Marca de 400 mil mortes pela COVID no Brasil expõe crescimento entre jovens

Fiocruz) mostraram



Dados divulgados constantemente pela Fundação Oswaldo Cruz (Fiocruz) mostraram a mudança de comportamento da COVID-19 no Brasil. De acordo com números coletados entre 4 e 17 de abril, o aumento de mortes de pessoas de 20 a 29 anos passaram de 1.000% desde o começo de 2021. O índice também apontou uma crescente em relação ao número de casos, com 745% de aumento entre o início do ano e a semana analisada.





faixa etária citada foi de 1081,8%, o aumento global foi de 429%.



O aumento expressivo de mortes de pessoas entre 20 a 29 anos foi mais que o dobro em relação ao aumento global de vidas perdidas. Enquanto a crescente na faixa etária citada foi de 1081,8%, o aumento global foi de 429%. O índice também foi elevado quanto aos falecimentos de pessoas de 30 a 39 anos, registrando 818,6% de aumento, sendo superado pelas mortes de vítimas de 50 a 59 anos, com 845%. A menor taxa foi em relação aos idosos entre 60 a 69 anos, com 571%.









Como idosos acima de 60 anos estão sendo vacinados em maior escala no Brasil, os jovens passaram a ser alvos da COVID-19, sobretudo com o surgimento da variante P1, também conhecida como Variante de Manaus. A nova cepa, como já se sabe, é transmitida com mais facilidade. No Distrito Federal, por exemplo, os jovens acometidos pela variante e que precisam de internação apresentam mais urgência por um leito de unidade de terapia intensiva (UTI) e por intubação, de acordo com o "Correio Braziliense".





Mudança de perfil também em Minas Gerais

Em Minas Gerais, a situação não é diferente. No mês de março, o EM ouviu diretores de alguns hospitais no estado que relataram a mudança de perfil dos pacientes internados. Ao contrário da primeira onda, em que idosos eram maioria em leitos, atualmente os jovens são maior número. E o pior: em situação ainda mais grave em relação aos pacientes de 2020.





Em 30 de dezembro de 2020, o boletim epidemiológico divulgado pela Secretaria de Estado de Saúde (SES-MG) registrava a morte de 81 pessoas entre 20 e 29 anos. Já nesta quinta-feira, o número era de 277. Um crescimento de 241%, que reforça o triste índice de que morreram mais pessoas da faixa etária citada no estado nos quatro primeiros meses de 2021 em comparação com 2020, de março a dezembro.



Minas terminou 2020 com 279 falecimentos de pessoas com idades entre 30 a 39 anos. O boletim desta quinta indicava 1.014, um aumento de 263%. Assim como no primeiro caso citado, houve mais vítimas da COVID-19 entre 30 a 39 anos em Minas no primeiro quadrimestre de 2021 em relação a 2020.





Já em relação às mortes de pessoas entre 40 e 49 anos em Minas, foram 589 vítimas no dia 30 de dezembro, conforme boletim da SES-MG. Já no informe dessa quarta, foram registrados 2.068 pessoas que perderam a batalha para a COVID-19. Um aumento de 251%.





Vítimas entre 50 a 59 anos no estado eram 1.361 até 30 de dezembro. No boletim dessa quarta, já eram 4.333. Uma crescente de 218%.





Comportamento dos mais jovens é uma das causas do aumento de mortes





O infectologista acredita que o comportamento de pessoas mais jovens também influencia na alta das mortes no Brasil. Realização de festas clandestinas e a aglomeração em locais com bebidas alcoólicas, como bares, são alguns exemplos. Molina, no entanto, destacou que ninguém está seguro nesta pandemia.





“Eles pensam assim: 'Sou jovem, não tenho nenhuma outra doença, eu estou seguro'. Não estão. Ninguém está seguro. Nem quem está vacinado está seguro. Nem quem já teve está seguro. Muitas pessoas, às vezes, estão se pautando em exames laboratoriais que acham que teve um exame com IgG positivo (presença de anticorpos), por exemplo, que está seguro. Muito pelo contrário. Com isso, teremos cada vez mais jovens sendo acometidos”, analisou o especialista.





"A economia precisa girar, as pessoas precisam trabalhar e viver. Então tudo o que é feito com responsabilidade dá para continuar. Daria para abrir um restaurante? Claro que dá. Restaurante é um ambiente totalmente controlável, tem um número de mesas, etc. Os bares são mais difíceis, mas com fiscalização adequada também daria para ter abertura. O problema é que as pessoas não respeitam. Só pelo motivo de abrir, elas se sentem na obrigação de ir”, completou.





'Perda sem volta'





Mas, afinal, qual o motivo para o aumento de mortes de pessoas abaixo de 60 anos? Para Rodrigo Molina, consultor da Sociedade Brasileira de Infectologia (SBI) e professor da Universidade Federal do Triângulo Mineiro (UFTM), há três possíveis razões: vacinação de pessoas idosas, circulação de jovens em maior escala nas ruas e a presença da variante de Manaus.

Rodrigo Molina também destaca que a palavra de ordem durante a pandemia continua sendo responsabilidade. A palavra precisa ser aplicada em sua essência não só para evitar o contágio da doença para si, mas, também, para o próximo.