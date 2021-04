De Bolsonaro ao PT, passando por Kajuru, STF vem sendo enxovalhado

Protesto em Brasília contra o STF, ocorrido em maio de 2020 (foto: Arquivo/CB/DA Press)

Outrora respeitado pela seriedade e qualidade de seus juristas, além de devidamente discreto, como exige a boa magistratura, o Supremo Tribunal Federal tornou-se hoje a verdadeira Geni, da Casa da Mãe Joana.





O processo de avacalhação foi iniciado pelo PT, ainda durante o julgamento do Mensalão, quando transformaram o então relator do processo, o Ministro Joaquim Barbosa, em algo pior que o Coisa Ruim, o Cramunhão.









A Operação Lava-Jato chegou aos tucanos e, mais do que depressa, Mendes tratou de virar a casaca de aliado, e transformou-se no pior dos inimigos da chamada República de Curitiba, sendo odiado, portanto, pelos dois lados.





Com discussões e ofensas públicas transmitidas ao vivo e em cores para todo o País, os ministros do STF tornaram-se mais agentes políticos em busca de holofotes e afagos, que magistrados guardiões da Constituição.





Para piorar, idas e vindas em votos e decisões polêmicas escancararam à nação a humanidade dos supremos togados; leia-se: são movidos por crenças, ideologias e interesses pessoais como todos nós. Não são deuses.





Essa humanização, aliada às informações sobre privilégios e benefícios indecorosos de que gozam suas excelências, aproximou os ministros dos tradicionais políticos brasileiros, historicamente odiados e enxovalhados.





Os capas pretas deixaram de ser vistos com a autoridade que o cargo lhes confere, e hoje são tratados com total falta de respeito - e ameaças! - pelo mais humilde dos trabalhadores ao mais poderoso dos empresários.





Com a ascensão de Bolsonaro e do bolsonarismo, seja na sociedade civil ou no Congresso Nacional, e com a massificação das redes sociais, a vida dos doutores se tornou um verdadeiro inferno sobre a terra.





fanatismo virulento - e violento! - e a sanha autocrática desse estrato da sociedade (que não é nada pequeno) encorajaram extremistas a atitudes consideradas muito mais do que criminosas, verdadeiramente fascistas.









Enquanto a gasolina transbordava aqui fora, dentro do Supremo, ministros tratavam de riscar seus palitos de fósforo. Além de ofensas impublicáveis, acusavam-se mutuamente de desvios de função e de interesses econômicos.





Ao mesmo tempo, utilizavam-se de seus porta-vozes informais na imprensa para demonizar-se uns aos outros, espalhar fofocas, inclusive de cunho sexual, e corroborar a péssima imagem junto à sociedade.





Chegamos ao ponto de, em um intervalo inferior a 24 horas, termos, de um lado, uma conspiração contra o STF, por parte de Jair Bolsonaro, o verdugo do Planalto, e de outro, uma séria ameaça do Partido dos Trabalhadores.









Percebem, caros e caras, o nível a que chegou nossa frágil democracia? Temos o principal Poder da República tratado como boneco de Judas em sábado de aleluia. Não por falta de motivos e de merecimento, é claro.





Sair desta degradação institucional não será nada fácil. Primeiro porque os abusadores, de esquerda e de direita, passando pelo centro, ainda serão, por muito tempo, agentes políticos influentes e detentores de grande poder.









Assim, entre apaniguados de tucanos e petistas, teremos agora os do bolsonarismo, todos mais interessados em seus padrinhos políticos do que nas causas constitucionais que afetam o povo brasileiro. Ou seja, joga pedra na Geni.