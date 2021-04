Bolsonaristas vão às ruas contra STF e comunismo

Em BH, manifestantes em ato com cerca de 500 veículos protestaram pedindo %u201Cajuda das Forças Armadas para deter os inimigos da nação%u201D (foto: Jair Amaral/EM/D.A Press)





Apoiadores do presidente Jair Bolsonaro se reuniram em manifestações em pelo menos cinco capitais ontem contra a proibição de missas e cultos presenciais para evitar a disseminação da COVID-19. Religiosos foram às ruas para participar do ato “Marcha da Família Cristã. Em Belo Horizonte, cerca de 500 pessoas em seus veículos fizeram na manhã de ontem uma carreata em apoio a Bolsonaro (sem partido) e contra o isolamento social estabelecido como medida de enfrentamento à pandemia. Além disso, o movimento pede “nova Constituição que criminalize o comunismo” e “ajuda das Forças Armadas para deter os inimigos da nação”. Brasília, São Paulo, Rio de Janeiro, Campo Grande e outras cidades receberam atos e carreatas de grupos relativamente pequenos.





Os pedidos dos manifestantes, refletidos no posicionamento por meio de cartazes e faixas, constam em um panfleto distribuído no local na manhã de ontem. Ele convoca para manifestações diárias na porta do 12º Batalhão de Infantaria Leve de Montanha do Exército Brasileiro, no Barro Preto, Região Centro-Sul de BH. O movimento de ontem na capital mineira teve início na Praça do Papa, também na Centro-Sul, após concentração desde as 9h. A carreata, chamada de “Marcha da Família Cristã pela Liberdade”, seguiu até a Praça da Bandeira, incluindo parada para cantar o Hino Nacional. A maioria das pessoas usava roupas nas cores verde e amarela, e algumas não usavam máscaras de proteção.





Em Brasília, manifestantes promoveram o ato na Esplanada dos Ministérios. Para um grupo de religiosos, a decisão do Supremo Tribunal Federal (STF), que autorizou estados e municípios a fecharem igrejas e templos como medida de combate à pandemia de COVID-19, fere a liberdade de expressão de sua fé e a democracia. “O exercício da democracia exige liberdade”, dizia uma faixa. Além de pedirem "liberdade", religiosos que protestaram em Brasília se colocaram "contra o comunismo". Houve ainda quem levasse bandeiras do Império e de Israel. Participantes fizeram orações e manifestaram apoio ao presidente Bolsonaro. A maioria usava máscaras de proteção no rosto, mas parte não.





Duas pessoas também seguravam faixa pedindo "intervenção militar com Bolsonaro no poder", pregando um golpe de Estado. O grupo se concentrou no Museu da República e desceu a Esplanada dos Ministérios a pé até a altura do gramado das pastas antes do Congresso Nacional. Faixas do trânsito local foram fechadas para o protesto. O ato terminou por volta de 12h30, informou a Polícia Militar do Distrito Federal. A corporação não informa quantas pessoas participam de atos. Por volta das 12h15, segundo imagem aérea divulgada pela PM, havia cerca de 150 pessoas no local. Segundo a PMDF, não houve registro de ocorrências.





Redes sociais

Nas redes sociais, o nome da manifestação de ontem ecoa a Marcha da Família com Deus pela Liberdade, movimento ocorrido em março e abril de 1964 contra o governo de João Goulart e a favor da ditadura militar. Um site de convocação para os protestos utilizava uma imagem das marchas de 1964 e explicava que o objetivo era fazer "uma releitura do grandioso e importante evento popular que marcou a história do Brasil".





De acordo com registros dos atos nas redes sociais, em Brasília, um cartaz dizia que o povo e as Forças Armadas "salvaram a nação contra o comunismo" em 1964. Na capital paulista, a concentração na Avenida Paulista tocou a música “Eu te amo, meu Brasil”, popular durante a ditadura militar.





O deputado federal Carlos Jordy (PSL-RJ), da base de apoio do Bolsonaro, publicou fotos da manifestação realizada em Niterói. As imagens mostram dezenas de pessoas. O parlamentar posou para selfies com apoiadores, sem máscara. Os participantes usavam camisas do Brasil e levavam bandeiras nacionais. Manifestantes pediram intervenção militar e liberdade ao deputado Daniel Silveira, atualmente em prisão domiciliar por atacar ministros do STF e defender golpe militar.