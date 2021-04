Quando Estado e religião se misturam, o resultado é sempre ruim

(foto: AFP / EVARISTO SA) teocratas ao longo dos milênios. E caso não queiram se distanciar muito de 2021, estudem sobre a Santa Inquisição no século XIII. Democracia não combina com Teocracia. Perguntem a quaisquer repúblicas islâmicas da atualidade, ou recorram a quaisquer povosao longo dos milênios. E caso não queiram se distanciar muito de 2021, estudem sobre a Santa Inquisição no século XIII.









Através do ministro da Justiça, André Mendonça, o devoto da cloroquina luta pela abertura de templos religiosos, utilizando também autoridades que nomeou, notadamente Kássio Nunes Marques e Augusto Aras, respectivamente Ministro do STF e Procurador Geral da República.





Psicografando seu padrinho político, em canetada monocrática e contrariando o pleno da Corte, Kássio determinou a abertura das igrejas por todo o Brasil, retirando a autoridade de prefeitos e governadores determinada pela Constituição e ratificada pelo próprio Supremo.





Não é desconhecido pelo ministro, pelo procurador-geral e pelo ministro de Estado o colapso dos sistemas de saúde (público e privado), o descontrole da pandemia (80 mil novos casos por dia) e os recordes sucessivos de mortes diárias por COVID-19 (acima de 3 mil).





Que o presidente da República não se importa nem nunca se importou, todos nós estamos carecas - no meu caso, literalmente - de saber. A novidade são as três autoridades judiciais. Bolsonaro, portanto, pode comemorar. Não está sozinho na sua cruzada pró-coronavírus.





O fundamento para essa atitude absurda seria a “liberdade religiosa”, o direito das pessoas professarem sua religião. Ora, e quem está impedindo isso? Não se pode confundir restrição de aglomeração com proibição de orar. Ou Deus só escuta os fiéis nos templos?





E por falar em “direitos”, e o direito à vida? Fica em segundo plano? E o direito ao trabalho e à livre circulação? Acaso não estão restritos também, em nome do direito maior, que é viver? Ou para os doutores só interessa o direito que agrade ao patrono/patrão?





Os templos e igrejas não estão interessados nos fiéis, mas no dinheiro dos fiéis. E como Jair Bolsonaro se diz - porque não é - “terrivelmente evangélico”, e precisa do apoio da bancada evangélica, populista e irresponsável que é, prega mais uma atitude suicida.





Por falar nisso, o pai do senador das rachadinhas e da mansão de 6 milhões de reais prometeu um ministro do STF “terrivelmente evangélico”, desrespeitando assim o princípio do Estado laico. André Mendonça, pelo visto, assegurou a tão sonhada cadeira.





Daqui a dez ou quinze dias, após mais uma explosão de casos, e daqui há três ou quatro semanas, com os hospitais ainda mais superlotados, Kássio, Augusto e André deveriam visitar algumas UTI’S, e dar uma mãozinha aos médicos e enfermeiros. Em nome de Jesus! E do Messias, é claro.