Muito pior que o coronavírus é nossa classe política

Se haverá um dia o fim do mundo, estamos conhecendo uma espécie de preliminar.



Uma decisão sem precedentes na história acaba de separar os Estados Unidos da Europa. O presidente americano, Donald Trump, anunciou a restrição, por 30 dias, de todos os vôos comerciais entre o continente europeu e os EUA, exceto Reino Unido, por conta da pandemia Covid-19 (o novo coronavírus).





Associais e financeiras serão, e quem quer que diga o que irá acontecer nos próximos meses estará chutando mais que a Mãe Dinah.Em meio a essedramático, nossascontinuam imersas nos jogos mesquinhos, rasteiros, típicos damais abjeta do planeta, sempre preocupadas consigo mesmas, salvo raríssimas e honrosas exceções.De um lado, o, encastelado no seu mundo da fantasia, cercado por incendiários obtusos, sempre prontos para as declarações mais inapropriadas e os conselhos mais toscos o possível. De outro, um bando de, de olho nas próximase/ou no próximo; o que vier primeiro.chama o povo para uma, no dia 15 de março, e dane-se o. Em retaliação, oderruba umpresidencial a um item da reforma da, espetando uma conta de 210 bilhões de reais, em dez anos, nas costas de um governo já quebrado.mundial à vista? Quem se importa?Como pagar? Ora, repassando o espeto para o lombo dos otários aqui, os. Como não há previsão orçamentária, o jeito será aumentar os. Enquanto isso, as “mordox” dos engravatados de Brasília permanecem a toda.Mas o importante é que o Mengão sapecou outro adversário, diante de 60 mil torcedores, no Maraca.? Que “porra” é essa, cumpadi?