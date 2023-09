Não estamos sós

769

Durante alguns anos fiz mantinhas de bebê para serem distribuídas à grávidas carentes que recebiam um enxoval completo de um dos grupos dos quais eu participava. Semana sim, semana não, eu entregava 14 mantinhas. Foi assim que há pouco mais de 30 anos comecei a me aventurar na arte de costurar.

Ganhei uma máquina doméstica Singer e nela costurava retalhos variados que eu ganhava aqui e ali. Comprava apenas linha e a manta acrílica que recheava as mantinhas. Um pouco tortas saíram as primeiras, mas nada que me fizesse desistir.

Um dos maiores aprendizados que ficaram dessa tarefa foi a fé de que, quando perseguimos e perseveramos em um objetivo nobre, o universo conspira a nosso favor. Como eu não podia ter maiores gastos com esta atividade, dependia de ganhar os retalhos e vez ou outra me desesperava ao ver o estoque de tecido chegando ao fim.

Porém não houve uma única ocasião em que me faltou material. Ele simplesmente surgia muitas vezes vindo de lugares e pessoas nunca antes imaginados. “Patrícia eu soube que você faz mantinha de retalhos. Estou com uns tecidos parados aqui em casa, te interessam?” A cada telefonema inesperado meu queixo caia.

Como é precisa a engrenagem da vida! Isso me admira. Ainda assim no início da semana experimentei novamente um desses momentos de dúvida. Há semanas estava esperando chegar o orçamento do equipamento que preciso comprar para instalar energia fotovoltaica na oficina de costura que estamos abrindo no sul de Madagascar, disparado o local mais miserável que já visitei. Nos últimos meses, trabalhei intensamente e consegui arrecadar quatro mil dólares para esse fim. Estava feliz, acreditando que seria suficiente.

Mas não. Oito mil e quinhentos dólares, nada menos que isso. Primeiro pensei que o orçamento poderia estar errado, mas infelizmente não. É a realidade com a qual temos que lidar. Tecnologia ultrapassada e absurdamente cara. Se eu quiser levar adiante minha missão de levar a costura até lá, preciso investir.

Se já consegui o restante do dinheiro? Não. Se sei como e onde buscá-lo? Também não. Mas depois do desespero inicial que sempre toma conta de mim, vem a lembrança de tantas experiências que já vivi semelhantes a essa. Calma, faça a sua parte que o que te falta virá. Sim virá, pois nunca estamos sozinhos.