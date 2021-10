Por que falar sobre dinheiro não deve ser tabu dentro de casa

A educação financeira não é uma realidade para a maior parte das pessoas no nosso país (foto: Pexels/Reprodução )





Quando você pensa nos assuntos que são tabu na nossa sociedade, quais são os primeiros que vêm à sua mente? Sexo? Política? Futebol? Religião? Pois saiba que, de acordo com um estudo do banco Wells Fargo, realizado nos Estados Unidos, o tema dinheiro é, pra muita gente, mais difícil do que qualquer um desses outros assuntos.









E por que será que isso acontece? Quais são os impactos dessa dificuldade de falar sobre o tema? Há maneiras de subverter essa lógica e começar a trazer o assunto para a mesa de forma tranquila e saudável? É sobre isso que nós vamos refletir juntos no artigo de hoje.





Os sentimentos associados ao dinheiro



No geral, as pessoas associam o tema dinheiro a quais tipos de sentimento? Essa é uma pergunta que pode nos ajudar a jogar luz sobre esse problema e entender por que é tão difícil falar sobre dinheiro





Que a educação financeira não é uma realidade para a maior parte das pessoas no nosso país, a gente já sabe. E também sabemos que essa falta de informação muitas vezes nos leva para escolhas financeiras não tão saudáveis ao longo da vida.





Com isso, é o que aquele famoso ditado popular nos diz: o que os olhos não veem (os ouvidos não ouvem e a boca não fala), o coração não sente. Por acreditarem que estão fazendo algo errado com seu próprio dinheiro, as pessoas preferem não falar sobre isso.





E quem está dizendo isso não sou eu, viu? O fato foi constatado por um amplo estudo realizado pelo Itaú Unibanco, em parceria com o Datafolha e a consultoria Box1824, no final do ano passado. A pesquisa mostrou, ainda, que metade dos brasileiros evita até mesmo pensar em dinheiro para não ficar triste. Esse é o seu caso?





Outro fator que não pode ser desprezado nesse contexto é o que envolve sentimentos como culpa, vergonha ou arrependimento . Eles costumam estar bastante presentes na vida das pessoas que enfrentam uma situação financeira complicada e, geralmente, ninguém quer sair se mostrando vulnerável assim por aí. A verdade é que, muitas vezes, a dificuldade de lidar com dinheiro é vista como sinônimo de fracasso - o que é muito equivocado, diga-se de passagem.





E se você pensa que falar sobre dinheiro só é desafiador para quem tem dificuldades de lidar com ele, devo te dizer que não é bem assim. O dinheiro, dependendo do contexto, aparece associado a soberba, vaidade e ostentação. Para não serem vistas sob essas perspectivas, até mesmo pessoas com uma situação financeira bastante confortável preferem não falar sobre o assunto.





Por que falar sobre dinheiro em casa é tão importante?

Não se preocupe! Eu não vou incentivar você a sair falando sobre questões financeiras na mesa do bar, no almoço com os colegas de trabalho ou na conversa de corredor com seus vizinhos. Antes de mais nada, eu quero que você saiba que eu concordo e defendo a ideia de que dinheiro é mesmo um assunto delicado. E sabe o que a gente faz com os assuntos delicados? Conversa sobre eles com quem a gente realmente confia!





É por isso que a reflexão que eu quero provocar hoje diz respeito à importância de falar sobre dinheiro em casa, dentro do nosso núcleo familiar ou com as pessoas que convivem com a gente no dia a dia. Abrir esse canal de diálogo para expor as dificuldades, compartilhar os desafios e buscar ajuda para alcançar os objetivos pode tornar a nossa vida financeira mais saudável e mais próspera.





Fazer um planejamento financeiro conjunto, discutindo abertamente o orçamento familiar , por exemplo, é um bom caminho para que todos os envolvidos possam colocar na mesa questões relacionadas às suas condições, aos seus sonhos e às suas responsabilidades em relação à vida financeira da casa. Esse processo é fundamental para traçar os caminhos que devem ser percorridos para que os anseios de todos sejam atendidos.





Entenda que, quando eu falo de compartilhar esse planejamento, não estou falando de decisões extremas, como manter uma conta bancária conjunta. Essa é, de fato, uma alternativa adotada por muitos casais ou famílias, mas que pode não ser a melhor escolha pra você. O mais importante é que você tenha em mente que é possível falar de dinheiro em casa sem perder a individualidade.





E se você não está com disposição para pensar nos ganhos que conversar abertamente sobre dinheiro pode trazer para sua família, sugiro que você pense nas perdas. De acordo com uma pesquisa realizada pelo Serviço de Proteção ao Crédito (SPC) e pelo Banco Central, desentendimentos causados por desequilíbrio financeiro são a segunda maior causa de divórcios no Brasil e quase metade dos casais brasileiros costumam brigar por dinheiro.





A solução para reverter esses índices, diferentemente do que muita gente pensa, não está em jogar o assunto para debaixo do tapete, mas sim em buscar alternativas para falar sobre ele de forma saudável e harmoniosa. É melhor começar a falar sobre isso agora, do que esperar o assunto se tornar grande e crítico demais a ponto de causar danos irreversíveis na relação.





Falando sobre dinheiro com os filhos



Que fique claro que, aqui, não estamos discutindo apenas sobre a importância de falar sobre dinheiro na relação a dois . Discutir o assunto com os filhos também é fundamental para manter a harmonia das relações e transmitir valores importantes para as próximas gerações da sua família.





Como você vai convencer o seu filho de que você não pode comprar aquele brinquedo se ele não entende o que significa o valor que o produto custa? Como você vai fazer sua filha entender que, pra fazer aquele intercâmbio que ela tanto quer quando entrar na faculdade, ela precisa abrir mão de algumas coisas desde já? São nessas e em muitas outras situações que o hábito de falar sobre dinheiro com seus filhos vai te ajudar.





O diálogo aberto e transparente vai fazer com que crianças e adolescentes se sintam participantes das decisões financeiras da casa e esse senso de pertencimento é fundamental para aumentar o interesse deles em relação ao tema. Acredite: sair por aí apenas repetindo que dinheiro não dá em árvore, sem explicar exatamente o que isso significa, não vai levar a lugar algum.





