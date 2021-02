Carnaval #emcasa: 7 séries, documentários e filmes para assistir

Diversão não falta na TV pra encarar o carnaval dentro de casa (foto: Jan Va%u0161ek por Pixabay )

Os últimos meses mudaram muito a relação que cada um de nós tem com a própria casa, permitindo a criação de novos hobbies e estilos de vida. Mas depois de tanto tempo em casa, fica até um pouco complicado manter a criatividade acesa para achar opções de entretenimento, não é?





Com a popularização dos serviços de streaming, como é o caso da Netflix e Amazon Prime Video, o acesso a vários conteúdos ficou muito mais viável devido às bibliotecas quase infinitas de cada um desses serviços. Por outro lado, isso não quer dizer que a escolha é fácil.









Bom, se a carapuça serviu aí, o problema está resolvido. A lista abaixo te ajudará a poupar uma boa parte do tempo até escolher! Veja só:

Séries/filmes para assistir no Youtube

O Youtube pode ir muito além dos vídeos engraçados, receitas e clipes de música. É possível encontrar séries de vídeos extremamente interessantes de acompanhar, tanto para se divertir quanto aprender coisas legais:



1. Me Poupe: Dívidas nunca mais - Reality Show

Essa é uma das séries que vai te fazer rir, chorar, se identificar e querer compartilhar com as pessoas que conhece.





O reality Me Poupe, apresentado pela Nathalia Arcuri, seleciona alguns participantes que estão passando por algum sufoco financeiro (quem nunca?) e que, com a ajuda da especialista, conseguirão sair do status de devedores para o de investidores.





Os participantes são escolhidos a dedo e, de fato, proporcionam um entretenimento de ótima qualidade. Além disso, a série de vídeos mostra alguns passos, dicas e aprendizados importantes para a organização financeira de qualquer pessoa. Vale a pena assistir!





2. Pesadelo na Cozinha - Reality Show

O Pesadelo na Cozinha, ao contrário do que o nome indica, não tem nada de terror! Na verdade, também é um reality show com uma abordagem bastante cômica.





Apresentado por ninguém menos que Erick Jaquin, famoso chefe de cozinha e jurado do MasterChef, a série tem como objetivo ajudar empreendedores, especialmente os donos de restaurantes, a não fecharem as portas.





Com seu jeitão peculiar, o apresentador dá broncas, dicas e orientações que podem ser valiosas para qualquer pessoa que tem ou deseja ter seu pequeno negócio.

Séries/filmes para assistir na Netflix

A Netflix é a embaixadora principal dos serviços de streaming e é, sem dúvidas, uma das plataformas mais conhecidas dos brasileiros. Por isso, é claro que vale conhecer algumas recomendações de conteúdos interessantes por lá:





3. Fique rico ou morra tentando - Filme

O filme é baseado na história de um dos rappers mais conhecidos mundialmente — 50 Cent — e, por essa razão, apresenta diversos elementos comumente vividos por jovens que vivem em situação de vulnerabilidade, seja nos Estados Unidos, onde a trama se passa, ou no Brasil.





O roteiro apresenta as dificuldades passadas na infância e juventude, o início de envolvimento no tráfico e sua transformação através do rap. Fique rico ou morra tentando não poupa detalhes da vida, erros e fantasmas do passado do rapper, mostrando um contexto bastante realista e inspirador para quem também conviveu com cenários parecidos aos vividos por 50 Cent ao longo da vida.





4. Salvando o capitalismo - Documentário

Para quem gosta de assuntos relacionados à economia, em uma perspectiva mais ampla, provavelmente gostará de assistir ao documentário disponível na Netflix.





O roteiro segue a jornada e mostra o ponto de vista de Robert Reich, professor e ex-secretário do governo americano, sobre como o capitalismo é aplicado no contexto estadunidense, mostrando alguns dos seus benefícios e também seus problemas.





A produção conta com a participação de especialistas, americanos classe média e apresenta discussões relevantes sobre o tema, facilitando a compreensão através do uso de exemplos práticos de como a política econômica, como é feita atualmente, influencia o dia a dia das pessoas.





Em outras palavras, é como se o documentário funcionasse como uma introdução ao modelo capitalista de livre mercado, apresentando uma série de reflexões sobre essa abordagem.





5. Minimalismo Já - Documentário

Assim como o nome indica, o documentário Minimalismo já fala sobre o assunto… Minimalismo. Um movimento que tem se difundido cada vez mais no mundo, e leva a sério a premissa de que menos é mais, reforçando que é possível viver melhor optando por viver com menos.





É uma ótima escolha para quem vê valor nesse estilo de vida e está buscando reduzir alguns impulsos de compra, desperdícios e outros excessos estimulados pelo estilo de vida que é comum a tantos de nós.





Os idealizadores do movimento e do documentário afirmam que ser minimalista é buscar uma vida simples, que envolve apenas o que é realmente essencial e funcional. Além de mais econômico, o estilo minimalista também é capaz de contribuir para a saúde mental. Vale conhecer!

Séries/filmes para assistir no Amazon Prime Video

A assinatura do Amazon Prime Video é, talvez, uma das menos conhecidas — mas, em contrapartida, uma das mais baratas também. Veja alguns títulos disponíveis para aproveitar o feriado com entretenimento produtivo:





6. O lobo de Wall Street - Filme

O filme, indicado cinco vezes ao Oscar e estrelado por ninguém menos que Leonardo DiCaprio, conta a história de Jordan Belfort, um corretor da bolsa de valores bastante ambicioso. Pelos excessos, acabou enriquecendo de forma rápida, mas recorrendo a muitos meios ilegais.





A trama é intensa e mostra os perigos de se levar uma vida sem limites, totalmente dedicada ao prazer, sem levar em consideração as possíveis consequências.





Trazendo a análise para a vida real, o filme pode proporcionar reflexões sobre os usos que damos ao dinheiro que ganhamos, ou daríamos, se tivéssemos (risos). Além disso, também proporciona aprendizados em relação ao trabalho em equipe, liderança, protagonismo, entre outras questões! E aí, gerou curiosidade?





7. The big short (A grande aposta) - Filme

A Grande Aposta é uma ficção, lançada em 2015, que se ambienta na crise financeira que aconteceu nos Estados Unidos em 2008, devido à quebra do mercado imobiliário.





Só que — perdão pelo trocadilho — aposta em um ponto de vista diferente: o filme mostra um outro lado, o daqueles que já desconfiavam de que o sistema iria falir e que existia um grande risco de colapso financeiro.





O longa é intenso e mostra como acontece a ação de especuladores e, ainda, como a inadimplência pode levar um país a um caos econômico. Interessante, não é?





Se ajeite no sofá, prepare uma pipoca e escolha uma das nossas recomendações. Para mais dicas bacanas como essas, siga o @pagoquandopuder nas redes sociais!