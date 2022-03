Matador de mulher em ônibus tem laudo de insanidade e pode não ir a júri

Fábio Rodrigues (foto: Reprodução/Youtube)

Marcelo Nascimento Mendes atacou com golpes de faca uma enfermeira, dentro de um ônibus que seguia de Venda Nova, em Belo Horizonte, para Ribeirão das Neves.Além da mulher, outras três pessoas foram feridas. Débora Rodrigues Maciel tinha 44 anos e deixou uma filha adolescente. Ela morreu após dar entrada no hospital.O homem de 30 anos está preso desde o dia do crime, aguardando julgamento, mas pode ficar livre da prisão e nem ir a julgamento, apesar de denunciado por homicídio.Laudo apresentado pela defesa do acusado à Justiça aponta para um incidente de insanidade mental, e o réu pode ser considerado inimputável.O que acontece agora? O laudo é definitivo? O crime vai ficar impune? Em entrevista a, o advogado do réu, Fábio Rodriguesl, dá as informações em primeira mão. Eu conversei com ele sobre o que pode mudar no processo e sobre as condições do acusado.Esta é a segunda entrevista que aborda os laudos psiquiátricos emitidos a réus envolvidos em processos de crimes graves. Confira no vídeo de hoje.Veja também nossos outros vídeos no nosso canal do Youtube . Comente! Compartilhe.Quer se manter bem informado? Quer ser parceiro desse projeto? Faça contato comigo. Você me encontra também no instagram: @ethelcorreajornalista