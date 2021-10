Ludmila Cassemiro: 'Agora estou cuidando da minha saúde emocional'

Modelo foi vítima de injúria racial por causa dos cabelos (foto: Instagram/Reprodução)



Como está a modelo que denunciou ter sido vítima de injúria racial , por causa do cabelo que ostenta?

A jovem de 21 anos conta o que mudou na rotina dela após divulgar vídeo mostrando parcialmente o que aconteceu naquela manhã, quando ela caminhava para a academia e vivenciou situação de constrangimento em uma rua do bairro Cachoeirinha, em Belo Horizonte.A moça explica como tudo aconteceu. A gravação com telefone celular não mostra o rosto do agressor, que ela tenta identificar para ajudar nas investigações sobre o caso.

Ludmila Cassemiro fala sobre carreira, sentimentos, medidas tomadas e sobre o trabalho que realiza por meio das redes sociais contra o preconceito e de ajuda a pessoas que necessitam de apoio.

Neste vídeo, conheça um pouco mais da mulher e modelo que ganhou milhares de seguidores nas redes sociais, depois de ser personagem do episódio infeliz.

