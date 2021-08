Vídeo: engenheira civil que denunciou racismo dá conselhos pela internet

Fabiane fala sobre as medidas que tomou ao ser alvo de racismo e explica os motivos (foto: Arquivo pessoal)

A rotina da mulher de 39 anos no trabalho é orientando e verificando o risco de construções e terrenos, juntamente com uma equipe de profissionais especializados no assunto. Ela é profissional, mãe e, nas horas vagas, influenciadora digital.