Advogado denuncia cárcere privado de jornalista e pede prisão da esposa

O advogado Ângelo Carbone, denuncia que um ex-apresentador de telejornal de repercussão nacional é mantido em cárcere privado pela esposa, com quem se casou após os 70 anos de idade.



O casamento foi com separação de bens, mas o advogado afirma que a mulher, quarenta anos mais nova, está passando os bens para o próprio nome.

Em entrevista a O Fato em Foco, Carbone faz declarações graves e afirma que tem provas das acusações, que incluem ainda traição conjugal entre outras.

O advogado, que ficou conhecido em Minas há cerca de dez anos, quando fez parte da defesa do ex goleiro do Flamengo, Bruno das Dores, no caso Elisa Samúdio, fala de uma suposta formação de quadrilha entre a mulher e um irmão, que mora em Minas Gerais. Ângelo Carbone foi contratado pelos filhos do jornalista. Confira.