Racismo é sistema de dominação social, afirma jurista brasileiro

Ele é um dos maiores juristas do país. Adilson José Moreira, mestre e doutor em Direito pela UFMG e pela Universidade de Harvard, também é professor e escritor.

Nos últimos vinte anos, publicou vários livros e artigos sobre o tema.

Dono de um currículum invejável, ele nasceu em Belo Horizonte e atualmente vive em São Paulo.

Em entrevista a, Adilson Moreira fala sobre o livro recém lançado Tratado de Direito antidiscriminatório. A obra é voltado para o público em geral, que busca conhecer seus, mas também para especialistas da área, professores e profissionais que lidam com a pauta do dia em quee oainda estão muito presentes. Uma entrevista que nos leva ao universo do Direito para todas as pessoas que são vítimas de vários tipos de preconceito. O que é Direito Antidiscriminatório? Como acioná-lo a seu favor e quando?