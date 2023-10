Minas ganha centros de excelência no agronegócio

751

A unidade da Syngenta Seeds, em Uberlândia, acaba de receber a classificação de Centro de Excelência e Inovação em Sementes (foto: Syngenta/Divulgação)

Minas Gerais passa a contar com dois novos centros de excelência voltados para a agricultura. A unidade da Syngenta Seeds, em Uberlândia, acaba de receber a classificação de Centro de Excelência e Inovação em Sementes para toda a América Latina. “Somados a Uberlândia, existem outras duas localidades que receberam essa classificação: a planta de Toulouse, na França, e de Malta, nos Estados Unidos”, diz a diretora de Desenvolvimento de Sementes para a América Latina da Syngenta Seeds, Claudia Demetrio.





R$ 87 bilhões

A unidade tem 10 mil metros quadrados de estufas e 8 mil metros quadrados de laboratórios. O centro opera com 500 profissionais e tem 110 hectares de área de preservação permanente e 220 hectares de área útil para cultivo. Já amanhã será inaugurado, em Varginha, no Sul de Minas, o Centro de Excelência em Cafeicultura, que recebeu investimentos da ordem de R$ 13 milhões na construção da unidade, com 5.100 metros quadrados, em uma terreno de 20 mil metros quadrados doado pela Prefeitura de Varginha.O empreendimento oferecerá cursos técnicos e de graduação, formando profissionais bem preparados para o mercado, além de estabelecer parcerias e desenvolver projetos visando ao desenvolvimento da cafeicultura de todo o país. O estado é o maior produtor de café do país, com 52% do total e o Sul de Minas responde por 50% desse volume.

Foi o Valor Bruto da Produção agrícola de Minas Gerais em 2022, segundo a pesquisa Produção Agrícola Municipal (PAM) do Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística (IBGE)

Dobrando a produção

A Gtex, uma das principais fabricantes de soluções em higiene e limpeza do Brasil e detentora das marcas Urca, Baby Soft, Classic, UFE, Ruth Care, Espumil, Amazon, Hiper Clean, entre outras, planeja dobrar a produção da sua fábrica em Ribeirão das Neves. Com crescimento de 55% das marcas no mercado mineiro, a empresa produz 19 mil caixas por dia de produtos como Babys Soft e Urca.



“Atualmente produzimos 418 mil caixas ao mês e queremos dobrar a produção nos próximos anos”, diz Talita Santos, CEO da Gtex. A fábrica de Ribeirão das Neves foi adquirida no ano passado como parte do investimento de R$ 200 milhões feito pela Gtex na aquisição de empresas. No ano passado, a Gtex faturou cerca de R$ 1,2 bilhão.

Por consórcio

Com as altas taxas de juros, o sistema de consórcio tem sido a opção dos mineiros para compra de bens de alto valor. Dados da Associação Brasileira de Administradores de Consórcios (Abac) as vendas de consórcio cresceram 11% em Minas no primeiro semestre, colocando o estado com o segundo maior aumento, superado apenas pelo Rio Grande do Sul, com expansão de 12,5%.

"Os municípios do Norte de Minas e do Jequitinhonha precisam de políticas públicas de estímulo, pois sofrem com a baixa industrialização e o fraco desempenho econômico" Gil Nogueira (PP), deputado estadual



Imersão industrial

Em sua segunda edição, o Imersão Indústria de 2023, que ocorre entre amanhã e quinta-feira e vai debater temas como sustentabilidade, competitividade e gestão, com foco em meio ambiente, energia e ESG. Em quatro dias de evento, estão previstos painéis e palestras simultâneos sobre gestão e liderança, negociação coletiva, impactos tributários, economia voltada para negócios, micro e pequenas empresas, ESG, inteligência artificial, entre outros.



Danilo Gentili, apresentador, escritor e empresário, Samy Dana, economista e comentarista da rádio Jovem Pan, Alexandre Silveira, ministro de Minas e Energia, e Carlos Melles, ex-presidente do Sebrae nacional e seis vezes deputado federal, são alguns dos convidados.

Mineira dos lotes

Com atuação de quase 10 anos em Minas Gerais, a Parcelar Urbanismo está ampliando sua atuação para além das divisas do estado com lançamentos de projetos em São Paulo e outros estados do Sudeste que, juntos, somam R$ 225 milhões em valor geral de vendas (VGV). O loteamento Central Park, em Pindamonhangaba, com VGV de 53 milhões, é o primeiro da expansão da marca para outros estados do Sudeste. Lançado em julho, já tem mais de 60% dos lotes vendidos.



A empresa projeta ainda para este ano a expansão para Espírito Santo e Rio de Janeiro com a compra de terrenos, além de aposta em três lançamentos urbanísticos em Minas Gerais, em Pedro Leopoldo, Governador Valadares e Varginha. Segundo o diretor comercial da Parcelar Urbanismo, Bruno Chaves, somente no primeiro semestre do ano, a loteadora registrou um crescimento de 10% com faturamento superior a R$ 40 milhões e a expectativa para o fechamento do ano é ainda mais otimista, com projeção superior a 60% em relação ao ano passado.

Cautela

50,3 pontos

É o Índice de Confiança da Indústria de Minas este mês, o menor patamar em nove meses

Errata

Diferentemente do publicado na coluna de 15 de outubro, a grafia do nome da empresa sueca é LOTS