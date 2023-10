Vale da Eletrônica marca presença na Futurecom

751

Estande coletivo reuniu cinco empresas de Santa Rita do Sapucaí, no Sul de Minas





Cinco empresas do Vale da Eletrônica mineiro, em Santa Rita do Sapucaí, no Sul do Estado, marcaram presença na Futurecom M23, maior evento do setor de telecomunicações no Brasil. Com o apoio do Instituto Nacional de Telecomunicações (Inatel), a BEHIVE Tecnologia, a Volt, a Tsda e a Nouvenn expuseram produtos e serviços na semana passada na Futurecom 2023, que reuniu 250 marcas expositoras, mais de 30 mil visitantes e 800 palestrantes na semana passada no São Paulo Expo. Start-up que foi graduada em 2014, a Behive desenvolve sistemas de transmissão de comunicação, com projeto de redes de transmissão, enlaces de rádio microondas e presta serviços de projeção de redes de telecomunicações a partir de uma base digital 3D com imagens a partir de imagens do Google e do Bing. “A vantagem é que uma base digital com imagens de alta resolução custa entre R$ 6 milhões e R$ 8 milhões e nosso sistema é cinquenta vezes mais barato”, diz Euro Júnior, um dos sócios da BEHIVE. A empresa conta com 115 empregados e atua em todo o território nacional. Outra empresa do polo de eletrônica do Sul de Minas, a Tsda, fornece solução de monitoramento e de controle remoto de torres de sites de rede da operadoras e de torres de transmissão, com sensores que controlam temperatura, carga da bateria solar ou evento climático. Hoje, a empresa atende a TIM, a Claro e tem projeto para atender a Vivo. “A operação gera um relatório de atividades que as empresas que instalam torres não tem, e a Tsda supre essa demanda, para mostrar que uma eventual interrupção do serviço não depende delas”, observa Fernando Pina, Ceo da empresa, que atuou também na instalação e monitoramento da TV Digital em 1.600 cidades brasileiras que não tinham o serviço.





Videoconferência no tribunal e nas salas





O Tribunal de Justiça de Minas Gerais (TJMG) e a Fundação de Educacional Lucas Machado (Feluma) acabam de encomendar sistemas de videoconferência da Wecom – Direct Webcall, empresa integradora, mantenedora e distribuidora de sistemas de comunicação unificada. Os equipamentos e câmeras são fabricados na Alemanha e podem ser adquiridos ou instalados com plano de assinatura. Segundo Rodrigo Holz, engenheiro sênior da Wecom, a empresa fornece toda a infraestrutura para os sistemas de comunicação integrada, permitindo por exemplo, que um preso preste depoimento a um juiz à distância. “O prisioneiro não precisa deixar o presídio para as audiências, o que envolve sempre uma operação complexa de segurança”, observa Holz. Ele diz ainda que o sistema de comunicação unificada tem garantia de 5 anos.





Venda rápida

Apenas 20 minutos foram suficientes para as vendas chegarem a R$ 40 milhões. O feito foi registrado quinta-feira em uma live para lançamento de uma nova linha de cosméticos Carmed BFF, da farmacêutica Cimed, que tem fábrica em Pouso Alegre, no Sul de Minas. Voltado para as farmácias e drogarias, a live contou com a participação das amigas Maisa e Larissa Manoela. A expectativa da Cimed é faturar R$ 100 milhões até o fim do ano com os novos hidratantes labiais, da linha Carmed BFF rosa glitter e beijinho. De acordo com a empresa, a live na internet, exclusiva para os clientes (B2B) comerciais, teve mais de 8 mil compradores on-line e registrou a venda de R$ 2 milhões por minuto, um recorde de vendas pela primeira vez na história do setor farmacêutico brasileiro.





Distribuição em Contagem

De olho no mercado mineiro e na liderança do estado na implantação e geração de energia solar, a Dicomp, fabricante nacional e distribuidora de soluções integradas de energia solar, telecom, automação industrial e segurança eletrônica do Brasil, instalou este ano, em Contagem, um centro de distribuição com 3 mil metros quadrados. “Atualmente, o estado ocupa a sexta posição dentro da empresa e estimamos que até o final do ano seja o terceiro estado em vendas da Dicomp, representando em torno de 10% das vendas da companhia”, disse o CEO da Dicomp, Filipe Favoto. A empresa, que completa 25 anos em 2023, escolheu Contagem pela proximidade com unidade de desembaraço aduaneiro e por questões fiscais do estado. Com o centro, a empresa espera dobrar de 300 para 600 o número de integradores.





''O calor ajuda nas vendas de alguns setores, mas para o comércio de rua ele é ruim, porque o consumidor procura os shopping centers''





Nadim Donato, presidente da Fecomércio





Tecnologia agrícola





Produtores de cenoura, batata e alho da região de São Gotardo, na região do Alto Paranaíba, estão experimentando a possibilidade de usufruir da tecnologia com o monitoramento remoto a partir do uso da Inteligência Artificial. A multinacional japonesa NEC desenvolveu a plataforma CropScope que usa a IA, sensores ajustados para medição de umidade do solo, características do terreno, imagens de drones e via satélite e dados históricos para a coleta e reunião de informações para que o agricultor possa tomar melhores decisões. “O sensor no solo tem 65 centímetros e cobre várias camadas, permitindo previsibilidade de colheita em data certa, sugestão para regas e o agricultor decide fazer ou não”, explica Cristiano Blanez dos Santos, diretor de Inovação da NEC. De acordo com ele, a tecnologia, aplicada à cultura de tomate resultou em custos 20% menores e produtividade 40% maior. A CropScope é oferecida aos produtores como serviço, com valor por hectare monitorado ou como plano de assinatura por períodos mais longos.





34%





Foi o crescimento do faturamento em Minas Gerais este ano da Azul Viagens, operadora de Turismo da Azul.