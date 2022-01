O que devemos fazer depois desta tragédia de Capitólio?

Bombeiros trabalham no local da tragédia em Capitólio (foto: CBMG/Divulgação) Desde o último sábado (09/01), estamos estarrecidos com as imagens do trágico acidente no Cânion de Capitólio , que acarretou a morte de dez turistas e dezenas de feridos. Diante dessa tragédia, indago ao leitor o que se pode fazer?





Em relação a Capitólio, não vou fazer uma análise técnica sobre o acidente, já que as autoridades competentes já foram acionadas para apurar as causas e as consequências. Nesse caso, apenas expresso minha indignação em ouvir, nos noticiários nacionais, uma troca de exclusão de responsabilidade por parte das entidades públicas que deveriam ser encarregados pela elaboração, execução e fiscalização dos serviços que envolveram esse triste acidente no Mar de Minas (Lago de Furnas).



Nós, consumidores, temos algumas indagações em relação aos nossos “direitos” de obter as seguintes informações e esclarecimentos prévios antes de contratar serviços turísticos:





O poder público e associações de classe capacitam e fiscalizam as empresas e pessoas que trabalham com Turismo de Natureza?





Como se pode saber se embarcação está autorizada pela Marinha para executar o passeio turístico? Qual a periodicidade dessa fiscalização? Existe um site ou telefone de contato?





Quais sãos as leis federais, estaduais e municipais que obrigam órgãos públicos que coordenam o turismo em áreas naturais a realizar estudos de risco que possam prever, com vistorias e monitoramento, acidentes naturais em áreas como cânions, falésias, cachoeiras e cavernas? Onde o consumidor poderá ter acesso a essas informações?





Não se pode esquecer de “nossos deveres” em relação aos serviços turísticos que poderão propiciar “segurança” em relação aos prestadores de serviços contratados e também vinculados aos riscos naturais previsíveis:





Saiba diferenciar uma empresa formalizada e séria de uma prestação de serviço turístico amadora que não está preocupada em atuar de forma legalizada, realizar manutenção de seus equipamentos ou zelar pela segurança de seus clientes.





Não fique empolgado a contratar o serviço turístico vinculado apenas ao “menor preço”, mas, principalmente, vinculado a profissionais sérios, devidamente registrados no Cadastur (https://cadastur.turismo.gov.br/), que é executado pelo Ministério do Turismo, em parceria com os órgãos oficias de turismo, nos 26 estados e no Distrito Federal.





Sempre fique atento às condições climáticas no período de sua viagem vinculado ao Turismo de Natureza. Vale lembrar que essa atenção com o tempo, dias antes e durante a visita, é importante, para que não seja surpreendido pelo fenômeno de cabeça d’água, nas cachoeiras, por exemplo, que ocorre abruptamente e muitas vezes não permite que os banhistas saiam da água a tempo.





É interessante que o turista se cadastre junto a Defesa Civil (nº 40-199), para receber SMS com alertas de ocorrências de chuvas de granizo, tempestades e vendavais, vinculados com o CEP de sua residência ou de outros locais de interesse para onde deseja viajar





Caso aconteça um acidente, acione imediatamente o número 193 e solicite a presença do Corpo de Bombeiros no local.





Vale lembrar que caso deseja beber, não nade! Existe uma perigosa ligação entre o álcool e mortes por afogamentos.





Infelizmente, tivemos que nos deparar com as imagens da tragédia em Furnas, mas é necessário revermos, de forma urgente e sobretudo efetiva, a nossa conduta perante o Turismo de Natureza, que impõe uma gestão eficiente nas políticas públicas, privadas e mistas com intuito de garantir um turismo responsável independente das adversidades naturais.