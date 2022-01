Saiba quem são as vítimas do desmoronamento em Capitólio

As dez vítimas da tragédia em Capitólio (foto: Redes Sociais)

As dez vítimas do desmoronamento de um rocha no Lago de Furnas em Capitólio, Minas Gerais, já foram identificadas e tiveram seus nomes revelados pela Polícia Civil de Minas Gerais.A identificação da nona vítima, o piloto da lancha, ocorreu no fim da manhã desta segunda-feira (10/1) e da última vítima no início da tarde. Todas as vítimas estavam na mesma lancha que tinha o nome de "Jesus" e foi a mais atingida pelas pedras.