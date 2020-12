Dicas para manter a casa segura nas férias

(foto: Pixabay/Reprodução)

Nesta época do ano, muitos brasileiros estão em período de férias e, por isso, ao longo desta semana e durante o mês de janeiro, deverão viajar, sem esquecer das precauções necessárias para evitar o contágio pela COVID-19.





É um período em que os imóveis ficam vazios, o que facilita a ação de ladrões e arrombadores. Segundo estatísticas policiais, nos meses de dezembro e janeiro, há um aumento significativo do número de furtos e roubos em residências.









Chave reserva e contato Deixe uma cópia das chaves da casa e forneça seu contato a alguém de confiança, preferencialmente um amigo ou parente. Em condomínios fechados ou edifícios, não deixe as chaves na portaria.



Peça a um vizinho ou parente para visitar diariamente o imóvel, recolher as correspondências e verificar movimentos estranhos de pessoas rondando a casa.





Redes sociais





Revistas e jornais

Providencie a suspensão temporária da entrega de jornais e revistas que tenha assinatura ou peça a um vizinho para recolher a correspondência.



O leitor do Estado de Minas pode suspender temporariamente sua assinatura, sem ônus, através do WhatsApp (31) 99402-0234 ou pelo e-mail fale.conosco@em.com.br.





Empresas de vigilância





Campainha

Desligue a campainha. Sem ela, possíveis assaltantes ficarão incertos quanto à presença de alguém em casa.





Água, gás e energia elétrica





Entradas

Portas, janelas e outros acessos da casa devem ser revestidos com grades internas ou trancas extras, parar dificultar a entrada clandestina e levar os ladrões a desistirem de uma ação criminosa. Evite colocar cadeados do lado externo do portão.

Jardins





Fonte: Polícia Militar de Minas Gerais

Evite comentar nesses canais aque fará, pois, em geral, não se tem controle do alcance das informações publicadas nas redes sociais. Assim, quanto menos pessoas souberem da sua ausência, melhor.Antes de contratar uma empresa para prestação dos serviços de vigilância, verifique se tem cadastro na Polícia Federal. Esta providência é fundamental.Feche os registros de água e gás e tire da tomada todos os equipamentos elétricos. Isso pode evitar que aconteçam alguns acidentes durante sua ausência.Não deixe as luzes acesas durante o dia, pois isso demonstra ausência de moradores. Se possível, instale um aparelho de fotocélula para acender e apagar as luzes externas à noite e de dia, respectivamente.No caso de residências com jardim na frente, contrate alguém para mantê-lo limpo, evitando o aspecto de abandono.