Relacionamentos a longo prazo

>> Mestra em Sexologia Clínica pela ISEP MADRID, especialista em Disfunções Sexuais Masculinas e criadora do Método HES - Homens Emocionalmente Sanados





O casamento se configura como uma complexa jornada repleta de desafios e recompensas. Entre os inúmeros aspectos que moldam essa trajetória, a intimidade emocional emerge como um elemento crucial, uma vez que é alicerçada na conexão afetiva, a qual, por sua vez, potencializa a profundidade e intensidade da intimidade sexual.





A questão central que se coloca é: como resgatar a intimidade emocional em relacionamentos de longa duração? A resposta para tal questionamento requer, antes de tudo, um entendimento amplo dos cinco tipos de intimidade emocional:





Conexão afetiva: a capacidade de expressar e receber afeto, carinho e amor de forma autêntica é a base da conexão afetiva. Nesse contexto, a abertura e a vulnerabilidade em relação aos próprios sentimentos são fundamentais. Expressar o amor através de palavras e ações, como abraços, beijos e elogios, é uma forma de fortalecer essa conexão.





Compreensão empática: a compreensão empática implica a habilidade de se colocar no lugar do parceiro, compreendendo seus pensamentos, sentimentos e perspectivas. Essa habilidade requer escuta atenta, sem julgamentos, e a validação das emoções alheias. A prática da empatia cria um ambiente no qual ambos se sentem valorizados e compreendidos.





Aceitação incondicional: aceitar o parceiro em sua totalidade, com todas as imperfeições e peculiaridades, é a essência da aceitação incondicional. Isso não implica em ignorar problemas ou diferenças, mas sim em demonstrar que o amor não é condicional a determinados comportamentos ou características. A aceitação proporciona um espaço seguro para o crescimento pessoal e a autenticidade.





Compartilhamento de sonhos e metas: a construção de uma visão compartilhada do futuro é fundamental para a manutenção da intimidade emocional. Isso envolve discutir aspirações individuais e, juntos, criar planos e objetivos que promovam o crescimento mútuo. O alinhamento de metas fortalece a conexão e a sensação de parceria.

Confiança profunda: a confiança é a pedra angular de qualquer relacionamento saudável. Construir essa intimidade requer transparência, honestidade e confiabilidade. Os parceiros devem confiar um no outro para manter segredos, cumprir promessas e apoiar um ao outro nos momentos difíceis.





Agora que compreendemos os fundamentos da intimidade emocional, podemos explorar como resgatá-la em um relacionamento de longa data:





Cultivar uma comunicação franca e honesta é primordial.





Estar disposto a ouvir com empatia, buscando compreender os sentimentos do parceiro.





Escutar sem julgamentos e críticas contribui para o fortalecimento da conexão emocional.





Reconhecer e aceitar as diferenças individuais é crucial. Cada parceiro é único, e a aceitação incondicional é fundamental para manter a harmonia no relacionamento.





Dedicar tempo para discutir metas e planos para o futuro juntos é construtivo. Isso ajuda a criar uma visão compartilhada e a fortalecer a conexão emocional.





Cumprir promessas, ser confiável e ser aberto sobre os próprios sentimentos e preocupações são alicerces para a construção da confiança.





Revisitar os momentos iniciais do relacionamento, recriando experiências que fizeram o coração bater mais forte, é uma maneira eficaz de reavivar a paixão e a intimidade emocional.





Você se lembra daquela paixão de anos atrás? Estaria disposto a revivê-la?