Viva 2023 com atenção e disposição para as boas qualidades morais!

(foto: Pixabay)

“O tempo absoluto, verdadeiro e matemático, por si mesmo e por sua própria natureza, flui uniformemente sem relação com qualquer coisa externa e é também chamado de duração”, escreveu Isaac Newton, no seu Principia Mathematica, no século XVII. Ou seja, os dias, as horas, os minutos e os segundos no passado se moviam na mesma velocidade que se movem em nosso presente. Embora todo ano seja a mesma coisa, chega janeiro e costumamos a falar: ‘Esse mês não acaba, né?’. Chega o fevereiro, começa a sensação de que mal o ano começa e já está terminando. Aí vem o dezembro: ‘Nossa, como esse ano passou rápido’. Segundo os cientistas, não é o tempo que passa mais rápido, e sim a sensação da passagem do tempo no interior de cada um de nós.