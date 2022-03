Deepfakes são convincentes e representam um perigo para a democracia

Tecnologia usa a inteligência artificial para criar vídeos falsos, porém realistas, que reproduzem a aparência, as expressões e até a voz de pessoas fazendo coisas que nunca fizeram na vida real (foto: Pixabay/Reprodução)



A IA confere maior rapidez e eficiência aos processos produtivos, por meio da automação de atividades mais complexas, antes sujeitas a erros humanos.



Este ano haverá eleição para presidente da República, governadores, deputados, senadores. A IA tem sido um poderoso instrumento para a criação dos marketings político e eleitoral. Os recentes avanços em algoritmos, a proliferação de conjuntos de dados digitais e o aumento do poder de processamento das informações permitem que se determine o tipo de conteúdo político das campanhas eleitorais que veremos nos próximos meses.



Deepfakes podem ser inofensivos. Meu sobrinho Lucas, por exemplo, coloca o seu rosto em algumas cenas de filmes como "Star Wars" e "O Senhor dos Anéis" e os envia no grupo de WhatsApp da família para nos divertir. Mas, em muitos casos, servem para promover a desinformação, manipulando discursos e forjando determinados fatos.



Você conhece o "deepfake"? Trata-se de uma tecnologia que usa a inteligência artificial para criar vídeos falsos, porém realistas, que reproduzem a aparência, as expressões e até a voz de pessoas fazendo coisas que nunca fizeram na vida real. O nome vem da junção de duas expressões em inglês: "deep learning" – aprendizado profundo – e "fake" – falso.



Semana passada, no dia 16/03, o presidente ucraniano Volodymyr Zelensky negou que estava se rendendo às forças russas, depois que hackers publicaram um vídeo dele determinando aos membros do exército ucraniano que entregassem suas armas e voltassem para suas famílias. Embora rapidamente desmentido, o deepfake provocou mais uma reviravolta na guerra de desinformação em curso, desde a invasão russa na Ucrânia.



A IA é capaz de aprender como uma pessoa se comporta, assimilando os padrões de movimento, as trações do rosto, a voz, as reações diante da luz e sombras. Desse modo, celebridades e figuras públicas, como é o caso dos presidenciáveis, tornam-se os alvos mais visados.



No Brasil, os vídeos mais populares de desinformação envolvem o presidente Jair Bolsonaro e o ex-presidente Lula, em diversas e inusitadas situações. Normalmente, vídeos desse tipo não são perfeitos, possuem baixa qualidade de resolução, mas são convincentes para enganar muita gente. É essencial saber identificá-los, para não ser enganado, enquanto não se aprimoram os algoritmos e técnicas de reconhecimento de vídeos falsos. As dicas são:



• Preste atenção nos movimentos da boca, se correspondem ao que está sendo dito;

• Fique atento à voz que está sendo veiculada, se sua entonação e tom soam normais;

• Verifique os olhos da pessoa no vídeo, para notar se estão piscando, e também a respiração dela, se parece um ato normal;

• Veja se a pessoa se mexe de forma natural;





A tecnologia evolui em uma velocidade muito maior que a legislação. A manipulação de imagens e vozes de políticos e de celebridades para espalhar notícias falsas representa um perigo para a democracia, ameaçando a credibilidade do processo eleitoral. A sociedade precisa desconfiar desse tipo de publicação viralizada, cujas fontes não podem ser identificadas. É preciso separar o joio do trigo, não permitindo que a mentira influencie a sua tomada de decisão.