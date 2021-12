Desta vez será diferente: 5 maneiras de cumprir promessas de ano-novo

(foto: Reprodução/Internet) Quem nunca aproveitou o réveillon e fez promessa para o ano que vem? Quase todo mundo carrega uma lista de resoluções de Ano-Novo, imagino. Segundo o dicionário Caldas Aulete, promessa é uma afirmativa de que se há de dar ou fazer alguma coisa || Obrigação vocal ou por escrito de se cumprir alguma coisa; compromisso.





O problema é que transformar promessas em objetivos alcançados costuma ser mais complicado do que parece, isso requer planejamento. Planejar é refletir, raciocinar, antever e funciona como um GPS, que aponta o melhor caminho para alcançar um destino. A partir do destino desejado, monta-se o caminho que deverá ser seguido. Se no meio do caminho alguma “rua” estiver interditada, será preciso ajustar a rota.









Outras sugestões de propósitos apareceram: prometer menos e fazer mais, se informar melhor antes de compartilhar notícias nas redes, criticar menos e deixar as pessoas fazerem o que acham melhor, perdoar para ser perdoado, ouvir para entender e não apenas para responder. Porém, 88% das pessoas abandonam o propósito do Ano-Novo já em fevereiro e, segundo estudo da Universidade de Scranton, Pensilvânia nos EUA, só 8% das pessoas de fato conseguem levar em frente as suas promessas.

Mas dessa vez será diferente!

Para aumentar a chance de sucesso, encontrei algumas estratégias que podem nos ajudar a cumprir as intenções do Ano-Novo. São 5 dicas simples, porém eficazes para a concretização do desejado:



Uma coisa de cada vez: uma boa pedida é simplificar as coisas, escolhendo apenas uma resolução, a que seja mais razoável, ao invés de perder o foco em várias resoluções e não realizar nenhuma.





Estabeleça metas que se ajustem ao seu estilo de vida: a meta é uma expressão numérica que representa o estado futuro de desempenho desejado em determinado período. São resultados quantificáveis de indicadores. Um exemplo simples para o entendimento é o Índice de Massa Corporal (IMC), onde o cálculo é: peso (quilos) ÷ altura² (metros); neste caso uma pessoa adulta não consegue atuar ou intervir na altura, então só resta estabelecer plano de ação para a alteração do peso.





Celebre os avanços: é simplesmente uma delícia comemorar as vitórias, por menores que sejam. Elas mostram que estamos saindo do lugar e podem nos dar a motivação que precisamos para continuar.



Estabeleça pequenas “punições”: estabeleça alguma punição sempre que cambalear no seu propósito. Geralmente estabeleço recolher embalagens plásticas descartadas nas calçadas.





Saia da inércia: esse é o mais óbvio, o mais importante e. sem dúvida nenhuma, o mais difícil. Comece e permita-se tentar de novo.

Em tempo, uma notícia para o ano novo!!!









Um feliz 2022 lutando contra o etarismo e pela verdade, pela Ciência e pela vida. Muita saúde e paz!