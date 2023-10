Parte séria do clube diz não

741

O atacante Gabigol, que não marca há tempos e tem sua pior fase no Flamengo nesta temporada, está pedindo R$ 2,5 milhões mensais por um contrato de 4 anos. Landim, Bráz e Spindel, que já pagaram R$ 50 milhões em multas a treinadores, estão dispostos a pagar, pois o dinheiro não sai do bolso deles. Porém, há uma ala da oposição no rubro-negro que vai interpelar tal negociação, tanto pelos valores absurdos, quanto pelo tempo de contrato. Gabigol fez gols decisivos em duas finais de Libertadores, mas num país de economia quebrada, onde um trabalhador ganha míseros R$ 1.320 por 30 dias de serviço, é um absurdo um jogador receber tal quantia por mês. Gabigol é aquele que foi para a Inter de Milão e Benfica, ficou um ano no banco e fez apenas um gol, dando prejuízo gigantesco. Essa diretoria incompetente só tem mais um ano de mandato e quer empurrar, goela abaixo da próxima gestão, alguns engodos. Como escrevi na coluna da última quinta-feira, os “três patetas” do Flamengo fazem mal ao futebol brasileiro.

QUEDA IMINENTE

10:55 - 19/10/2023 Que a mentira não prevaleça hoje no Mineirão O Vasco da Gama virou SAF, mas o trabalho da atual diretoria continua pífio e sem planejamento adequado para esse gigante do nosso futebol. A queda do time para a Série B do Campeonato Brasileiro é iminente, embora Santos e Corinthians também estejam doidos para cair. Das equipes que brigam para não ir para o “inferno” da Série B, o cruz-maltino é o que pratica o pior futebol, por mais que o técnico argentino Ramón Díaz seja otimista. O problema não é nem ele, pois tem trabalhado duro. O turno péssimo jogou o Vasco nessa condição e a recuperação nesse returno parece não ser suficiente para livrar o clube de sua quinta queda. Vejam que uma SAF malfeita e mal administrada ocasiona prejuízos gigantescos. Pedrinho, ex-jogador e comentarista, está lançando uma chapa para concorrer à presidência do Vasco. O problema é que presidentes de clubes que são SAF viram rainha da Inglaterra e não apitam nada no futebol. O dono do dinheiro e da caneta é quem dá as cartas. No Vasco, parece que os donos da 777 Partners não entendem nada de bola.





ANCELOTTI QUER RENOVAR COM O REAL

Conforme venho dizendo há tempos, não acredito que Carlo Ancelotti vá assumir a Seleção Brasileira em junho. Uma fonte do Real Madrid me revela que já há conversas com o presidente Florentino Pérez para a renovação do contrato do treinador, que está fazendo mudanças radicais na equipe merengue, deixando no banco ídolos como Kroos e Modric, rejuvenescendo o time com Camavinga e Tchouaméni, além de outras peças da equipe. A determinação da direção é de que ele monte um time que possa jogar junto por umas seis temporadas, e os jovens estão provando seu valor. Além disso, as renovações de Vini Júnior e Rodrygo são dadas como certas. Mbappé é aguardado na próxima temporada e dessa forma, Ancelotti poderia terminar sua carreira no clube espanhol, como ele mesmo declarou desejar ano passado: “por mim, eu ficaria nesse clube até a minha aposentadoria”. Assim, a fonte me garante que ele dificilmente deixará de renovar o contrato, por se sentir em casa e por ser amigo-irmão de Florentino Pérez. Ancelotti também disse, segundo a fonte, que a Seleção Brasileira não é garantia de títulos, pois teria apenas dois anos até o Mundial de 2026, para implantar sua filosofia e cultura.