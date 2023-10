Landim, Braz e Spindel fazem mal ao futebol

741

O que os dirigentes do Flamengo pensam que são, os donos do mundo? Se acham acima do bem e do mal, por estarem no cargo, pois dele não são e jamais serão donos? Ridícula a atitude do senhor Rodolfo Landim ao querer jogar contra o Bragantino, no Maracanã, quando é sabedor que haverá ali uma decisão de Copa Libertadores.





O Maraca sempre pertenceu aos quatro grandes clubes do Rio, e, mesmo com Botafogo e Vasco tendo seus estádios, eles têm o direito de jogar ali, na hora em que bem entenderem. Não me importa se o Flamengo gere o estádio, aliás, em conjunto com o Fluminense, isso não é problema meu, mas é preciso essa diretoria, incompetente e antipática, tomar uma lição.









O Flamengo já é um time odiado no Brasil, com essa diretoria, então, esse ódio triplicou. Volta e meia esses dirigentes querem peitar alguém, humilhar alguém, e se acharem superiores. Esses caras precisam entender que não são donos dos cargos, apenas estão temporariamente neles.





Aliás, bem-feito para os trouxas que elegeram Marcos Braz como vereador do Rio. Ele não fede nem cheira, nem como político, nem como dirigente. Nunca apresentou um projeto sequer e recebe dinheiro do povo, pagador de impostos. Adora aparecer fumando charuto, com sua imensa barriga, quando o Flamengo é campeão. Na hora em que o clube está mal, some e nem sua imensa barriga é vista. Um cara asqueroso, um dirigente que nada acrescenta ao nosso futebol.





Já passou da hora de esse tipo de cartola sumir do esporte bretão. São ruins, fracos, despreparados e, alguns, até venais. Não sei se é esse o caso do tal Braz, mas que ele faz mal ao nosso futebol, isso faz.





O Fluminense vai decidir o título mais importante da sua vida, e, pela segunda vez, no Maracanã. A primeira vez foi em 2008, quando perdeu a taça, nas penalidades, para a LDU.





Agora, diante do gigante Boca Juniors, tem a chance de sagrar-se campeão. Nada mais justo que o gramado esteja impecável, que os camarotes sejam preparados para a torcida tricolor, que o estádio esteja belíssimo para uma grande festa no dia 4 de novembro.





A CBF e a Conmebol não deveriam nem dar satisfação ao Flamengo. A decisão está marcada para o Maraca há um ano. Deixem o Fluminense jogar, fazer sua festa e se sagrar campeão. Pelo trabalho de Mário Bittencourt, um dirigente que não conheço, mas que me parece muito sério, eu vou torcer pelo tricolor.





Todos sabem que sou flamenguista, mas não concordo com sacanagem e covardia. Landim, Bruno Spindel e Braz são useiros e vezeiros em fazer covardia com os outros, assim como fizeram com Dorival Júnior, demitido na calada da noite. Por isso, foram castigados com uma péssima temporada, sem ganhar taças e ainda tiveram o desprazer de ver Dorival campeão da Copa do Brasil.





É, Marcos Braz, “Real Madrid, pode esperar, a tua hora vai chegar”! E olha que o time merengue está esperando há 10 meses e até agora, nada! Vocês são absolutamente ridículos e fazem mal ao futebol.

VERGONHA

Neymar fez festa em sua mansão em Mangaratiba, durante a pandemia de COVID-19. Enquanto as pessoas morriam por falta de ar, ele recebia convidados, que, segundo ele, estavam testados. Apenas isso importava para ele.





Ontem, o processo contra Neymar foi arquivado. Vergonha do Brasil, país entregue ao crime organizado, com um presidente que saiu da cadeia para dirigir a nação. Dizer mais o quê?