Desrespeito com o torcedor e prisão para os vândalos

Quero abordar dois aspectos que deixaram o resultado do clássico de domingo, entre Atlético e Cruzeiro, em segundo plano. O primeiro, o desrespeito da diretoria do clube alvinegro com senhoras, garotas, crianças, homens, garotos, senhores, enfim, com todos os torcedores celestes, obrigados a fazer suas necessidades fisiológicas em banheiros sem portas na arena mais moderna e nova do Brasil. O segundo, a depredação que bandidos, travestidos de torcedores, fizeram ao quebrar cadeiras e outras coisas na Arena MRV.





Realmente o ser humano não deu certo. Um erro não justifica o outro e foi muito triste tudo isso, num dia em que pela primeira vez o Galo recebia seu maior rival na sua nova casa. Que vergonha. Já vi de tudo no futebol brasileiro, mas esse negócio de arrancar portas de banheiros é a primeira vez. Um descalabro, um desrespeito com o ser humano, que deveria ser punido pelas autoridades competentes. Alguém tem que vir a público dar explicações e as autoridades devem exigir reparação.









Se o Atlético cometeu o grave erro de desrespeito, expondo, principalmente, mulheres, moças e crianças, os bandidos, travestidos de torcedores, que quebraram as cadeiras, devem ser condenados com os rigores da Lei, pagar pelos prejuízos causados e irem para a prisão. Em países sérios, isso aconteceria. No Brasil, infelizmente, são cenas recorrentes, que rodam o mundo e nos envergonham.





Falando do jogo, o Cruzeiro foi soberano e jogou muito mais que o Atlético. Poderia ter vencido por um placar maior. Zé Ricardo, finalmente, treinou a equipe bem e deu um nó tático em Felipão. Foi uma vitória maiúscula de uma equipe que precisava fazer as pazes com seu torcedor, que anda magoado desde que Ronaldo Fenômeno culpou parte da torcida e a imprensa pela má fase do time. Uma entrevista infeliz do dono do clube, que deverá se desculpar no futuro.





Como gravei no meu canal de Youtube, outro dia, o momento é de a torcida se unir aos jogadores e ao próprio Ronaldo, nos 10 jogos restantes, para a manutenção do time na elite. Depois que o time chegar aos 45 pontos, aí será a hora da cobrança, de pedir reforços condizentes com a tradição de títulos do Cruzeiro, e de exigir desculpas de Ronaldo.





A torcida do Cruzeiro é fantástica e não mediu esforços para apoiar o time, principalmente nos momentos mais difíceis. A razão de ser de um clube é a sua torcida, e a China Azul tem dado mostras de amor, lotando o Mineirão, mesmo sabendo que o Cruzeiro não tem vencido lá.





Está aí uma boa hora para isso acontecer. O jogo de hoje, contra o Bahia, é a chance de o time azul se distanciar do Z4, chegar aos 37 pontos e ficar a duas vitórias e dois empates de permanecer na elite, principal objetivo da temporada. Cada jogo será uma decisão e a rodada do fim de semana foi excelente para o Cruzeiro, pois Vasco e Santos perderam, e com a vitória sobre o Galo, o time azul abriu uma vantagem, ainda que pequena, em relação às equipes que estão atrás.





O compromisso desta noite é o chamado “jogo de seis pontos”, pois o Bahia é um dos que brigam para não cair. Não será fácil, mas com o apoio da torcida e com o moral elevado pela vitória sobre o maior rival, o Cruzeiro tem tudo para ter uma noite feliz.





E para quem não conhece a história do clássico, é bom saber que Atlético x Cruzeiro é uma das maiores rivalidades do futebol brasileiro. Só mesmo um idiota para ignorar isso.