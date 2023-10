Que a mentira não prevaleça hoje no Mineirão

741

Tite vai estrear no Flamengo contra o Cruzeiro (foto: Nelson Almeida/AFP)



O Cruzeiro tem mais um jogo da vida, nesta quinta-feira, no Mineirão, diante do Flamengo, que estreará o técnico Tite, que disse que se dirigisse algum clube no Brasil nesta temporada poderia ser chamado de "mentiroso e sem palavra".





Nenhuma outra profissão te permite ser contratado, em caso de trabalho ruim. O futebol brasileiro é mesmo uma várzea, como muito bem falou um jogador, outro dia. Vejam que palavra de dirigente, técnico ou jogador no Brasil, nada vale. Nem quando assinam contrato têm a firmeza de cumprir, imaginem o que falam! Tem um ditado que diz que "palavras ditas e pancadas dadas, nem Deus tira".Tite "morreu" pela boca e pela arrogância. Como escrevi outro dia, a única profissão no mundo em que o cidadão "cai pra cima" é a de técnico de futebol. Ele fracassou na Seleção Brasileira durante 6 anos, e recebe como prêmio, um baita salário e vai treinar o clube mais rico e mais preparado do país.Nenhuma outra profissão te permite ser contratado, em caso de trabalho ruim. O futebol brasileiro é mesmo uma várzea, como muito bem falou um jogador, outro dia.





Deixando o péssimo Tite de lado, é hora de cobrar da diretoria do Cruzeiro uma atitude. É improvável uma vitória azul e a derrota, mesmo jogando em casa, é bem possível.



Dessa forma, o Cruzeiro ainda não seria ultrapassado pelos concorrentes, que vem logo abaixo, mas ficaria pertinho da zona da degola. E já afirmei que se ele entrar ali, não sairá mais.



Até hoje a torcida espera que Ronaldo Fenômeno dê sua cara a tapa e apareça. Como dono do clube, anda ausente, e não parece nem um pouco preocupado com o momento ruim. Trouxe um treinador que levou um time japonês para a terceira divisão, e que pouco conhece sobre o Cruzeiro.



D'Alessandro, com imagem ligada ao Internacional, Paulo André e Elias, com imagem totalmente ligada ao Corinthians, fazem parte da direção do Cruzeiro, mas também não apareceram até agora. Só os vemos nas vitórias, que têm sido bem escassas.





O Cruzeiro mais parece o ataque da Seleção Brasileira, que não faz gols. Aliás, Fernando Diniz, de quem gosto muito por privilegiar o toque, drible, tabela e gol, cometeu a insanidade de por Gabriel Jesus e Richarlyson juntos.



Se for para dançarem, pode até ser, mas para produzir algo para o time brasileiro, jamais. Gabriel Jesus em 8 jogos em duas Copas do Mundo não fez um gol sequer. Richarlyson, no Totteham, não consegue se firmar. Tem dois gols em quase dois anos de contrato, um vexame!



Assim é também o ataque cruzeirense, que não faz gol nem sob reza. Gilberto foi afastado. Nikão e Wesley são fraquíssimos. Dessa forma, o torcedor, que é fiel e vai lotar o Mineirão, vai com o coração na boca. Sabe que dificilmente vai gritar "gol"!



E a sequência azul não é nada agradável. Depois de pegar o rubro-negro, vai encarar o Galo, na sua nova casa, e em seguida o Bahia, no Mineirão. O time da Boa Terra é concorrente ao rebaixamento, e esse será o tal jogo de "6" pontos.



É esperar por um milagre esta noite, pois em condições normais, o Cruzeiro deve perder e, se bobear, tomando um número excessivo de gols, mesmo sabendo que Tite é retranqueiro. Mas o time do Flamengo é tão bom, que se os jogadores quiserem, resolvem a parada num tempo só. Estou avisando antes!





Neymar e as contusões



Acho que Neymar não faz a menor falta a Seleção Brasileira, haja vista os fracassos que teve em 3 Mundiais. Mas espero que se recupere da contusão no joelho, o mais rapidamente possível. Esse rapaz parece atrair coisas ruins para si próprio.





