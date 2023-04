O futebol do Cruzeiro contra o Grêmio me encantou

Pepa, treinador do Cruzeiro (foto: Gustavo Aleixo/Cruzeiro)



Quem viu Cruzeiro e Grêmio, com certeza se encantou com o futebol do time azul. De intensidade, toque de bola, marcação eficiente e muita qualidade. Pecou nas finalizações, sem contar que o goleiro do Grêmio, Gabriel Granda, foi o melhor em campo, com defesas excepcionais. Quando uma competição começa, temos o hábito de fazer prognóstico em cima dos clubes e daquilo que vimos no começo da temporada. O Brasileirão está em sua segunda rodada, e a maioria já aponta Flamengo, Palmeiras e Fluminense em condições de ganhar a taça. Mais atrás vêm Grêmio, Internacional e Atlético Mineiro. Quando falamos em Cruzeiro, o que ouvimos é que vai brigar no pelotão de baixo, com riscos de queda. Porém, quando a bola rola, os prognósticos vão por água abaixo.Quem viu Cruzeiro e Grêmio, com certeza se encantou com o futebol do time azul. De intensidade, toque de bola, marcação eficiente e muita qualidade. Pecou nas finalizações, sem contar que o goleiro do Grêmio, Gabriel Granda, foi o melhor em campo, com defesas excepcionais.



Ronaldo Fenômeno, dono do time, disse que sua equipe faria surpresas positivas para a China Azul, e o jogo de sábado foi uma premissa.



O técnico Pepa teve uma semana para ajeitar o time, depois da derrota na estreia, e mostrou futebol de gente grande. Não podemos nos empolgar por uma grande vitória, nem por uma derrota, mas é importante dizer que não há uma equipe referência no Brasil e que o Cruzeiro pode sim surpreender.Ronaldo Fenômeno, dono do time, disse que sua equipe faria surpresas positivas para a China Azul, e o jogo de sábado foi uma premissa.

Claro que reforços serão necessários, numa competição de 38 rodadas, e Ronaldo e Pedro Lourenço vão esperar a janela abrir, no fim de maio, para trazer peças da Europa. Eles entendem que não há jogador qualificado no Brasil, e os que têm essa marca já estão empregados.





É impressionante a capacidade que Ronaldo e sua equipe têm de descobrir treinadores com qualidade, que nós não conhecemos. Foi assim com o uruguaio Paulo Pezzolano e está sendo com o português Pepa.





A grande notícia de que o Mineirão receberá jogos do Cruzeiro, como antecipei há algumas semanas, é excepcional. Com 60 mil vozes empurrando o time, acho difícil o Cruzeiro ser batido. É preciso que os atacantes ponham o pé na forma, pois quando se cria muito, como aconteceu diante do Grêmio, é preciso marcar para não correr o risco de levar um contra-ataque e sofrer um gol.





Confesso que fiquei surpreso e feliz pela bela apresentação do time azul. A torcida lotou o Independência e apoiou do começo ao fim. Depois do jogo, em reconhecimento, os jogadores foram perto dos torcedores e fizeram a famosa comemoração viking.





Que o jogo contra o Grêmio não tenha sido um fato isolado e que amanhã, pela Copa do Brasil, diante do Náutico, o Cruzeiro crie inúmeras chances e as converta em gols. O jogo será pela Copa do Brasil e é preciso avançar, pela grana e para defender a taça que o time azul ganhou seis vezes, sendo o maior campeão da competição. Pés no chão e mais trabalho sério. Eu acredito em Ronaldo e Pedro Lourenço. Essa dupla é fenomenal!





A Champions League nos encanta





Estão definidos os quatro semifinalistas da Champions League, temporada 22/23. O "Rei de Copas" Real Madrid, que tem 14 "orelhudas", vai encarar o Manchester City, que não tem nenhuma, mesmo tendo o badalado técnico, Pepe Guardiolla há sete anos no comando do time.



O Milan, segundo maior vencedor, com sete taças, vai encarar a Inter de Milão, maior clássico do futebol italiano. A Inter tem três conquistas. Os outros ficaram pelo meio do caminho.



O Real é o atual campeão e em 10 de junho, quando a final será disputada no Estádio Olímpico de Istambul, Carlo Ancelotti, o maior ganhador entre os técnicos (quatro), vai fazer aniversário, e os jogadores do time merengue já prometem mais uma taça para ele.



Com contrato renovado até 2024, independentemente de chegar ou não à final, Ancelotti disse que "gostaria de ficar a vida inteira no Real, pois é o melhor time do mundo".



Entendo muito bem o que ele diz, pois em 2005, na época dos galácticos, quando Vanderlei Luxemburgo foi técnico do time de Madri, fiquei três meses com ele e pude viver o clube no seu dia a dia, convivendo com todas aquelas feras: Ronaldo Fenômeno, Roberto Carlos, Zidane, Beckham, Figo e outras lendas. É realmente um clube diferenciado.



Também convivi com o atual presidente, Florentino Perez, que era o presidente na época. Jantei com ele duas vezes, com meu irmão Luxa, e vi a grandeza desse homem, que toca o clube sempre pensando no futebol arte, na tabela, no drible, no gol. Haja vista que sempre montou esquadrões ofensivos.



Curiosamente, o time dos galácticos não ganhou a Champions, é o título que falta na carreira de Ronaldo Fenômeno. Isso não deixou de torná-lo o melhor jogador do mundo em três oportunidades. Para mim, um dos maiores atacantes que tive o prazer de cobrir a carreira, do começo ao fim.



Gostaria de ver Real e Milan na finalíssima. Vale lembrar que Ancelotti chegoua cinco finais e a única que perdeu foi justamente em Istambul, em 2005, quando o Milan de Kaká fez 3 a 0 no Liverpool, no primeiro tempo, sofreu o empate no segundo tempo. Empate mantido na prorrogação e o Liverpool ganhou nas penalidades.



Dois anos depois, em Atenas, o mesmo Milan de Ancelotti derrotou o Liverpool por 2 a 1, e faturou o caneco. É bom demais ver dois italianos na semifinal, garantindo um time do país da bota na grande decisão. A Itália está em débito com sua torcida, pois não foi aos dois últimos mundiais, mesmo sendo a atual campeã europeia. A garantia de um italiano na final da Champions dá um alívio aos "tifosis".



Tenho certeza de que teremos uma grande final. Torço para que o Real chegue. O primeiro jogo será no Santiago Bernabéu e será preciso fazer um bom placar diante do City, para garantir a classificação no jogo em Manchester.



Vejo o City um pouco melhor, neste momento, mas sei o quanto pesa a camisa merengue. Estaremos lá, para minha 13ª final de Champions. Façam suas apostas. Quais os times farão a grande final?