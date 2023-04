Com exibição de gala, Cruzeiro despacha o Grêmio e encanta a torcida

Bruno Rodrigues fez o gol do Cruzeiro contra o Grêmio, no Independência (foto: Ramon Lisboa/EM D.A Press)



O Cruzeiro teve uma exibição de gala nesta noite de sábado, no Independência, e derrotou o Grêmio por 1 a 0, gol de Bruno Rodrigues, mas não seria nenhum exagero se tivesse goleado, pois o goleiro Gabriel foi o melhor homem em campo, com defesas espetaculares.Todos os prognósticos apontavam que o Cruzeiro iria brigar na parte debaixo da tabela, mas o técnico Pepa deu uma guinada na equipe, que apresentou um futebol de alto nível.



Derrotado na primeira rodada, quando não jogou mal, porém, não criou situações de gols, o Cruzeiro tentava se recuperar, no Independência, já que o Mineirão ainda não está liberado para ele.



O adversário era o Grêmio, de Renato Gaúcho e Luis Suárez, grande artilheiro. Foi um primeiro tempo exuberante do time azul. Tabelas, dribles e chutes precisos que transformaram o goleiro Gabriel, do Grêmio, no melhor homem em campo. Ele fez três defesas espetaculares, que impediram a vitória parcial do Cruzeiro.





É impressionante como Ronaldo Fenômeno e sua equipe de trabalho conseguem achar treinador de qualidade. Em pouco tempo, o português Pepa deu uma outra cara ao time, muito bem treinado e sobrando, fisicamente. Não seria nenhum exagero se o Cruzeiro vencesse os primeiros 45 minutos por três gols de diferença.



O goleiro Rafael Cabral, a rigor, fez apenas uma defesa. O time estrelado não deu espaços, esteve bem compactado e muito consciente daquilo que poderia fazer. Vejam que quando um treinador tem uma semana cheia para trabalhar a equipe, ele consegue tirar o máximo de cada jogador.



Foi isso que vimos no primeiro tempo, em que o empate em 0 a 0 foi um resultado injusto ao extremo. O Grêmio apenas se defendeu, enquanto o dono da casa criou, criou e criou situações. Gostei muito do que vi e esperava mais no segundo tempo.



E ele começou do jeito que terminou. Assim que a bola rolou, novamente, o Cruzeiro perdeu um gol incrível, quando Richard pegou de primeira, num belo cruzamento de Ramiro, e a Gabriel Gandro fez outra defesa gigantesca. No rebote, Gilberto fuzilou em cima da zaga e pediu penalidade. O árbitro mandou seguir.



Em seguida, Gilberto, na marca do pênalti, isolou a bola. Como o Cruzeiro perdia gols. Jogava muito, mas não botava a bola na rede. Ramiro chutou rente a trave. Era um massacre. Nikão deu vaga a Rafael Bilu, e Ramiro a Felipe Machado.



Além de ter um belo poder de ataque, o Cruzeiro marcava bem, não dando espaços ao Grêmio. Os erros de pontaria estavam deixando a torcida irritada. Não pode e não deve perder tantos gols. Aos 19min, finalmente, o gol saiu.



Escanteio cobrado, Bruno Rodrigues pegou de primeira, fazendo um golaço. 1 a 0 e justiça no placar, que, aliás, poderia até estar dilatado tamanho o número chances do time azul.



A torcida explodiu de alegria, pois percebia a bela partida do seu time. O Grêmio teve duas chances e duas boas defesas de Rafael Cabral. Num erro de passe do Cruzeiro, Suárez avançou, chutou prensado e Cristaldo quase marcou. Rafael Cabral salvou.



Mateus Vital obrigou Gabriel Grando a fazer outra grande defesa. No fim do jogo o zagueiro Oliveira foi expulso.



O Cruzeiro jogou muito, merecia vencer por um placar mais elástico, porém, o mais importante foram os 3 pontos, diante de mais de 21 mil pagantes, e a certeza de que com esse futebol, o time azul pode brigar por algo grande no Brasileirão.





América se complica





O Coelho fez dois jogos, levou 6 gols e ocupa a lanterna do Brasileirão. Vágner Mancini precisa fazer o grupo reagir, para que ele não passe a competição inteira brigando para não cair. O São Paulo meteu 3 a 0, embora o goleiro Rafael tenha saído como o melhor homem em campo.





As falhas individuais acabaram liquidando o América. Não adianta criar situações, não fazer o gol e ainda entregar o jogo, com erros grosseiros dos zagueiros e do goleiro.





O Brasileirão está só começando, mas é preciso reagir daqui pra frente, pois, se isso não acontecer, o grupo vai acabar não acreditando nele próprio e a briga lá embaixo será iminente.