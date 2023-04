Confiança do Cruzeiro nos fenômenos, Ronaldo e Pedro

Ronaldo é sócio majoritário da SAF do Cruzeiro (foto: Marcos Vieira/EM/D. A Press)



04:00 - 13/04/2023 Fernando Diniz é a bola da vez A dupla Pedro Lourenço-Ronaldo, dois "fenômenos", cada uma em sua área, se reuniu na Toca II, na quinta-feira, para traçar algumas metas. Eles conversaram sobre muitas coisas, entre elas, a contratação de reforços, a partir da 10ª rodada, quando abrirá a janela para a Europa.Uma fonte me revela que os dois donos do Cruzeiro entendem que não há jogadores de nível aqui no Brasil e que, lá fora, têm condições de conseguir material humano de qualidade, talvez somente pelo salário.



Pedrinho e Ronaldo estão bem entrosados, falando a mesma língua e garantem que o torcedor pode confiar que o Cruzeiro vai fazer uma boa campanha na elite. Eles nem pensam em disputar na parte de baixo da tabela e sabem muito bem o que estão fazendo.





CT Pedro Lourenço



As obras na Toca da Raposa II estão de vento em popa e já há um consenso de que, assim que for reinaugurada, se chamará CT Pedro Lourenço, homenagem ao homem que não deixou o Cruzeiro fechar as portas, na fase mais crítica do clube, pagando salários, pondo alimentação na mesa e dando patrocínios expressivos.





Pedrinho do Supermercados BH, como é conhecido, é um entusiasta do futebol mineiro e, mesmo sendo cruzeirense, jamais deixou de investir nos outros clubes e atletas de outras modalidades. Recentemente, comprou 20% das ações de Ronaldo e virou dono também do clube.



A homenagem é mais do que justa, pois Pedrinho é amado pela torcida azul e tem sempre seu nome gritado nos jogos do Cruzeiro. O CT Pedro Lourenço vai ficar em nível dos clubes do primeiro mundo.





O Vasco tem direito



Flamengo e Fluminense gerem o Maracanã, em conjunto, há alguns anos. O Vasco quer entrar no concurso da licitação, mas a dupla Fla-Flu quer impedir. Não restou outra alternativa ao cruz-maltino a não ser entrar na Justiça.



Ele já ganhou o direito de jogar contra o Palmeiras no Maraca e agora entrou na Justiça para ter o direito de concorrer e gerir o estádio com rubro-negros e tricolores.



Acho justo e correto. Mesmo tendo São Januário, seu estádio próprio, o Vasco sempre jogou no Maracanã, que também é a sua casa, assim como do Botafogo, que tem o Engenhão. Uma boa conversa pode resolver a situação.



Essa alegação de que com três mandantes teríamos muitos jogos, e o gramado seria sacrificado, não cola, pois os quatro grandes do Rio sempre jogaram ali e nunca houve problema. Está me parecendo mais soberba da dupla Fla-Flu. O Vasco tem o mesmo direito que eles.









Cuca no Timão





O técnico, campeão da Libertadores, duas vezes do Brasileirão e um da Copa do Brasil, vai treinar o Timão pela primeira vez. Não tenho a menor dúvida de que irá ajeitar a casa, pois é competente ao extremo e sabe montar uma equipe como poucos.



É bom que volte ao mercado, pois estava cotado para dirigir a Seleção Brasileira em 2021, quando fez belíssimo trabalho no Atlético Mineiro. Voltou em 2022, o trabalho não deu certo e ele foi demitido.





Agora, vai tentar recuperar o terreno perdido, fazer um grande trabalho e se colocar entre os melhores técnicos brasileiros, em condições de voltar a sonhar com o cargo maior do nosso futebol.



É bem verdade que o Corinthians não tem um grande grupo, mas Cuca sabe tirar água de pedra e, logo, logo vai pôr o Timão nos trilhos, tanto na Libertadores, quanto no Brasileiro e Copa do Brasil. Cuca é dos melhores treinadores que temos na atualidade. Boa sorte, meu amigo Cuca.