Em que lugar chegarão Cruzeiro, América e Atlético no Brasileirão?

Ronaldo declarou que "o Cruzeiro voltará a ser gigante e que vem coisa boa por aí", acrescentando que o time fará um ótimo Campeonato Brasileiro (foto: Gustavo Aleixo/Cruzeiro)



O Cruzeiro volta ao Brasileirão da Série A, hoje, às 16h, no Itaquerão, diante do Corinthians. Depois de dois anos no inferno da Série B, 2020, 2021, em 2022 o clube não teve problemas, foi campeão e voltou à elite com campanha brilhante. Muita coisa mudou de lá para cá, inclusive o técnico, já que Pezzolano foi para o outro clube de Ronaldo, o Valladolid. O comandante agora é o desconhecido técnico português, Pepa.



Os jogadores também não são os mesmos, com uma ou outra exceção. Vinte e dois jogadores saíram e outros 14 chegaram, mas ninguém que fizesse o torcedor lotar o aeroporto para buscá-lo. Não há dinheiro, a dívida é grande e a todo momento tem alguém batendo na “porta” da SAF, cobrando aquilo que lhes é devido pelo clube. A Justiça deverá definir se as SAFs têm responsabilidade em pagar a dívida contraída pelo clube.





Sem o Mineirão, já que Ronaldo Fenômeno desistiu das altas taxas cobradas pela Minas Arena, a torcida, que lotava o gigante da Pampulha na temporada passada anda preocupada e tensa, com medo de o time brigar do começo ao fim da competição para não cair. É o que aponta a maioria dos cronistas, justamente pelo fato de o Cruzeiro não ter um time confiável.





O Independência foi o palco escolhido como “casa” para esta temporada, com um acordo com o América. Lá, é possível por 20 mil pessoas por jogo, 1/3 da capacidade do Mineirão. Mas, se o time emplacar e o estádio estiver lotado em todos os jogos, é possível uma campanha digna. Eu me preocupo com a falta de qualidade do time atual. Vimos isso no falido Campeonato Mineiro, quando o time azul sequer chegou às finais. Não que ganhar a taça seria importante, longe disso. Mas a postura da equipe e a falta de bom futebol foi preocupante.





“Papai” Ronaldo está confiante. Em entrevista ao programa “Altas Horas”, comandado por Serginho Groizman, ao lado de Zico, declarou: “O Cruzeiro voltará a ser gigante. Vem coisa boa por aí e vamos fazer um ótimo Campeonato Brasileiro”. Confio e acredito no Fenômeno, mas vejo a necessidade de contratação urgente! Adoro gente otimista, mas prefiro ser realista.





Grêmio, Vasco e Bahia, que subiram junto com o Cruzeiro, se reforçaram e bem. Dos quatro, somente o Grêmio ainda não é SAF. O Bahia é comandado pelo grupo City. O Vasco pela Partner 777, e o Cruzeiro por Ronaldo Fenômeno. Porém, todos investiram em jogadores de nível, exceto o time azul. Entendo todos os problemas que ele vive, com dívida perto de R$ 1 bilhão, porém, o torcedor não quer saber disso. Ele entende que o Cruzeiro é time de futebol e, como tal, precisa ter uma equipe decente, em condições de fazer campanha digna. Ninguém está exigindo títulos agora, e sim uma campanha que deixe o Cruzeiro entre o quinto e o décimo-segundo lugar. Isso não é pedir muito.





Não há uma equipe referência no futebol brasileiro. Neste momento, o Fluminense, de Fernando Diniz, é quem pratica o melhor futebol, o que não implica dizer que será o campeão. Numa competição de regularidade, quem tem mais time, mais grupo, mais banco e mais treinador, normalmente, ganha. Palmeiras e Flamengo têm monopolizado as conquistas, exceto em 2021, quando o Atlético Mineiro ganhou Brasileiro e Copa do Brasil, mas, nessa temporada, o rubro-negro está péssimo, com um time envelhecido, um presidente vaidoso e um diretor de futebol fraco.





O Palmeiras mantém sua boa base e o competente e vencedor Abel Ferreira. Há quem ainda aponte Fla e Palmeiras como favoritos, mas eu prefiro esperar um pouco mais. Vejo o Grêmio e o Fluminense fortes, o Inter a gente sabe que nunca chega, ainda mais com o fraco Mano Menezes. O Corinthians anda caindo pelas tabelas. Vasco e Botafogo, com certeza, não disputarão a taça, assim como Santos e São Paulo. O Atlético Mineiro não me convenceu com esse grupo e o técnico Coudet, e, sendo assim, realmente não sobra ninguém. Como escrevi acima, não temos uma equipe referência.





Perdemos quatro meses do ano com os péssimos estaduais, nenhuma equipe teve uma pré-temporada decente, como acontece com os clubes europeus, e, dessa forma, vai começar um campeonato longo, com jogos “achatados” e junto com as Copas, que, num determinado momento, vão exigir que os treinadores abram mão de time titulares no Brasileirão.





Entra ano, sai ano, e nada muda. Tivéssemos uma pré-temporada decente de janeiro ao começo de fevereiro, e um Brasileirão começando em meados de fevereiro, terminando em dezembro, com a maioria dos jogos somente nos fins de semana, deixando o meio da semana para as Copas, e nosso futebol estaria em outro patamar. Mas, existem as federações e os estaduais, verdadeiros retrocessos na vida dos clubes. Enfim, é o que temos e vamos torcer para que eu esteja enganado e que surjam umas cinco equipes em condições de brigar pela taça, com qualidade e grandes jogos. Não acredito nisso, mas, torço, veementemente. Dê o seu palpite: Cruzeiro, Atlético e América vão chegar em que lugar no Brasileirão deste ano?