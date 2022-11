Copa do Mundo: zebra Arábia Saudita derruba invencibilidade argentina

Arábia Saudita venceu a Argentina, de virada, por 2 a 1, na estreia na Copa do Catar (foto: Odd ANDERSEN / AFP)



Na hora dos hinos, foi emocionante para os dois lados. A Arábia Saudita faz fronteira com o Catar, daí a facilidade de torcedores daquela país.



LEIA MAIS 04:00 - 22/11/2022 Se fechar treino ganhasse copa, os ingleses seriam campeões, sempre

18:07 - 21/11/2022 EUA e País de Gales empatam na estreia; Inglaterra lidera o grupo

16:21 - 21/11/2022 Conforto, organização e união: impressões da Copa do Catar



Todos sabem que meu palpite é Argentina na final. Seria ótimo contra o Brasil, mas, para isso, um deles terá de ficar em segundo lugar no grupo, no que não acredito. Então, se forem avançando, se encontrariam numa das semifinais.



Aos 7 minutos o árbitro foi chamado pelo VAR e marcou pênalti para a Argentina. Os sauditas contestaram, mas não teve jeito. Messi pegou a bola e bateu com categoria e fez Argentina 1 a 0. O estádio foi à loucura! Messi marcou o segundo, mas, o bandeira apontou impedimento.



Lançamento perfeito de Papo Gomes para Lautaro Martinez, que entrou diante do goleiro e deu um toque sutil, como diria o "Rei Dadá". 2 a 0. Mas o VAR chamou o árbitro a anulou, apontando impedimento. Messi lançou Lautaro, que marcou outra vez, mas estava em posição bem clara de impedimento. Nem precisou de VAR. O jogo era fraco, muito ruim. DOHA - Estádio Lusain, palco da final da Copa do Mundo do Catar, em 18 de dezembro, estava lotado para Argentina x Arábia Saudita. A última Copa de Lionel Messi, esse gênio da bola que nos encanta há mais de duas décadas. Argentinos a sauditas dividiam os 80 mil lugares do estádio.Na hora dos hinos, foi emocionante para os dois lados. A Arábia Saudita faz fronteira com o Catar, daí a facilidade de torcedores daquela país.Tive o prazer de tirar uma foto com Javier Zanetti, comentarista de TV, ex-lateral argentino e ídolo da Inter, de Milão. Sempre fui fã dele. Simpático, abriu um sorrizo.Todos sabem que meu palpite é Argentina na final. Seria ótimo contra o Brasil, mas, para isso, um deles terá de ficar em segundo lugar no grupo, no que não acredito. Então, se forem avançando, se encontrariam numa das semifinais.Aos 7 minutos o árbitro foi chamado pelo VAR e marcou pênalti para a Argentina. Os sauditas contestaram, mas não teve jeito. Messi pegou a bola e bateu com categoria e fez Argentina 1 a 0. O estádio foi à loucura! Messi marcou o segundo, mas, o bandeira apontou impedimento.Lançamento perfeito de Papo Gomes para Lautaro Martinez, que entrou diante do goleiro e deu um toque sutil, como diria o "Rei Dadá". 2 a 0. Mas o VAR chamou o árbitro a anulou, apontando impedimento. Messi lançou Lautaro, que marcou outra vez, mas estava em posição bem clara de impedimento. Nem precisou de VAR. O jogo era fraco, muito ruim.





O ex-árbitro e comentarista, Arnaldo Cezar Coelho disse que o "VAR viria para acabar com o futebol" e isso está se confirmando. Impedimentos milimétricos definem os jogos. O primeiro tempo terminou com o placar magro.





Esperávamos algo melhor no segundo tempo e foi a Arábia quem empatou aos 2 minutos. Alsherhri recebeu, não tomou conhecimento do zagueiro e chutou no cantinho, 1 a 1. A torcida árabe foi ao delírio! E os árabes viraram com um golaço. Aldawsari dominou, limpou 3 zagueiros e chutou no ângulo. Arábia Saudita 2 a 1.



Acreditem ou não! Os árabes eram os "donos" do Lusain. A Argentina fez 3 alterações de uma vez. O desespero tomava conta do time que está invicto há 36 partidas.



A torcida argentina acordou, tentando empurrar o time. Os sauditas logo abafaram os cânticos. O goleiro árabe começou as se destacar com defesas importantes, quando a Argentina cresceu.





88 mil e 12 pagantes lotaram o Lusail Stadium. Público espetacular! O relógio era o maior inimigo dos hermanos, que não conseguiam vencer a forte marcação imposta pelos sauditas. Tudo caminhava para uma das maiores zebras em Copas do Mundo e a Argentina perdia uma grande invencibilidade.



Messi teve uma grande chance em cobrança de falta da entrada da área, mas a bola passou longe do gol. A torcida árabe dava aquela força na esperança de conseguir uma vitória espetacular. Imaginem o que o rei saudita não dará a cada jogador!



A torcida argentina estava calada, incrédula! Messi cabeceia para boa defesa do goleiro Olwais. O árbitro deu 8 minutos de acréscimos, mas, pelo péssimo futebol, acredito que nem com mais 20 minutos, a Argentina empataria.



Messi apagado em campo. Di Maria um protótipo de jogador. Aquele time organizado dos últimos tempos, virou pó em pouco mais de 90 minutos. Não teve jeito. A Arábia Saudita ganhou a sua "Copa do Mundo" ao derrotar a "poderosa" Argentina por 2 a 1.



Resultado histórico para os sauditas. A torcida foi ao delírio e os argentinos saíram frustrados, calados, atônitos. Nem no pior dos pesadelos, imaginariam estrear na Copa do Mundo, com derrota para uma seleção árabe.



Esse é o futebol de hoje. Um esquema bem montado derruba qualquer previsão. O técnico francês, que comanda a Arábia Saudita, Hervê Renard já havia feito belo trabalho na Costa do Marfim e Zâmbia, e, agora, leva a Arábia Saudita a maior vitória de sua história.



A Argentina tem que torcer por um empate entre México e Polônia, pois sua situação se complicará, caso os poloneses vençam. Eles serão o próximo adversário. Deu zebra na estreia dos hermanos!