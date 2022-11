Conforto, organização e união: impressões da Copa do Catar

Ahmad Bin Ali Stadium, que recebeu o jogo entre Estados Unidos e País de Gales, muda de cor o tempo todo (foto: NICOLAS TUCAT / AFP) – A Copa do Catar tem me surpreendido positivamente. Vejo muita gente criticando o país na questão de direitos humanos, da homofobia, da falta de liberdade para as mulheres. Concordo que isso é importante e que toda forma de preconceito é desprezível. Porém, o momento é de curtirmos a Copa. O Catar gastou R$ 1,3 trilhão, e a estrutura está fantástica. Se a Copa foi comprada lá em 2010, os responsáveis pela corrupção já foram presos e condenados, já cumpriram suas penas e alguns até já morreram. É importante valorizar o que o povo catariano está fazendo por nós, com uma amabilidade incrível, muito carinho e muita presteza. Vou dar aqui abaixo, algumas notinhas interessantes.

Metrô mais moderno do mundo

Torre de Babel

Sem álcool e com amor

Raphael Claus é péssimo

Mudança de cor

A regra mudou

Mais de um jogo por dia

O metrô tem sido fundamental para jornalistas e torcedores. Além de nos deixar em praticamente todos os oito estádios, exceto no da abertura do Mundial, tem um conforto ímpar, e nós estamos liberados de pagar passagem. Os trajetos são bem rápidos, e a alegria do povo é algo a ser destacado.No Souq Waiqif, um mercado de Doha que mais parece uma Torre de Babel, o congraçamento é grande. Torcedores de todos os países que aqui estão fazem a festa e gozações saudáveis. O número de torcedores argentinos impressiona. Parece que eles estão prevendo a equipe deles na final. Será? Estive aqui em 2019, no Mundial de Clubes, com o Flamengo. É um ponto turístico dos mais visitados.Bebidas alcoólicas são proibidas aqui, em respeito ao Alcorão e ao islamismo, entretanto, todos se divertem e se irmanam. Não é preciso beber para ficar alegre ou se divertir. Hoje mesmo eu entrevistei um cruzeirense e um atleticano, com suas camisas, juntos e abraçados, o que mostra que é possível sim a convivência entre eles. Vestem camisas diferentes, mas não são inimigos. Vejam que, quando não existem as chamadas torcidas organizadas e nem a bebida, não há brigas e nem mortes.O árbitro brasileiro, escalado para apitar Inglaterra 6 x 2 Iran, conseguiu ser criticado num jogo fraquíssimo desses. Ele deixou de dar um pênalti a favor dos ingleses, sem nem ter ido ao monitor ver o lance, e marcou um duvidoso a favor do Iran. Quando ele e Wilton Pereira Sampaio foram convocados pela Fifa, eu avisei que eram fracos e que apitariam jogos sem importância. Mas se eles erram até em jogos assim, como poderão pleitear apitar algo melhor? A CBF precisa rever a arbitragem brasileira e seu comando, urgente!O Ahmad Bin Ali Stadium, onde estou cobrindo Estados Unidos x País de Gales, é belíssimo, e muda de cor o tempo todo. A estação do metrô fica a 100 metros do estádio, e a festa dos torcedores no entorno foi algo de emocionar. Os voluntários são amáveis ao extremo, e tudo tem funcionado maravilhosamente bem. Até para chegar na tribuna da imprensa, eles nos guiam.Por ser um país pequeno e todos os jogos concentrados nos 8 estádios aqui em Doha, na capital do Catar, a Fifa mudou a regra das últimas Copas. Os jornalistas, mesmo credenciados, só entram nos estádios e centro de imprensa se estiverem inscritos para o jogo que vai acontecer. Caso contrário, na hora do checar a credencial, aperece uma imagem vermelha, que não permite a entrada do jornalista. É possível entrar numa lista de espera, pelo site. Nas outras Copas, a gente entrava no estádio, se inscrevia na lista de espera e, normalmente, era aprovado. A regra mudou completamente.

Nesta Copa, justamente pelos jogos serem todos em Doha, os jornalistas podem cobrir dois jogos por dia. Mesmo se houver quatro jogos, a organização só permite, por exemplo, assistir ao primeiro jogo, às 13h, e o jogo das 22h. Se houver um terceiro jogo, às 15h, e um outro às 19h, não é possível se inscrever. Mas, fazer dois jogos por dia é uma grande novidade, pois isso jamais aconteceu em outros Mundiais. Eu estou me deliciando e indo aos jogos o máximo que posso, além, é claro, de buscar as matérias de bastidores.

