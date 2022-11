EUA e País de Gales empatam na estreia; Inglaterra lidera o grupo

Gareth Bale fez, de pênalti, o gol de empate de País de Gales e Estados Unidos na estreia das equipes na Copa do Catar (foto: AFP)

DOHA - Os Estados Unidos tiveram mais volume de jogo, mais qualidade e mais competência. O País de Gales era um time entregue, que se caracterizava pela figura apagada de Gareth Bale, que nem tocava na bola. O time norte-americano é muito bem organizado, sabe trabalhar a bola, mas não cria muitas situações. Teve uma chance quase num gol contra, em que a bola explodiu no peito do goleiro de Gales, e no gol de Weah, que foi lançado nas costas da zaga, entrou na área e tocou na saída do goleiro. Estados Unidos 1 a 0.

O País de Gales, a rigor, não deu um chute a gol, e mostrou-se bem diferente daquele time aguerrido, que nos encantou na Eurocopa de 2016. A destacar, a empolgação das duas torcidas, que incentivaram com seus cânticos e a criatividade, como uma torcedora americana, vestida de Mulher Maravilha. O resultado do primeiro tempo foi justo, e, pelo visto, deveremos ter Inglaterra, que goleou o Irã por 6 a 2, e os Estados Unidos na próxima fase.No segundo tempo o País de Gales ousou um pouco mais, pressionando a defesa norte-americana. Os Estados Unidos aguardavam a hora de dar o bote e matar o jogo, fazendo o segundo gol. Weah era a melhor alternativa, pela velocidade.

A torcida não estava gostando do árbitro, mas ele estava apitando muito bem. Aos 80 minutos, ele marcou pênalti a favor de Gales, e com correção. Penalidade clara! Bale bateu com violência e empatou a partida. 1 a 1. Resultado justo, pois Gales foi melhor nesta etapa.



As torcidas norte-americana e do País de Gales deram um show de empolgação, mostrando-se das mais animadas neste começo de Copa. O empate em 1 a 1 acabou fazendo justiça ao que cada equipe fez em uma etapa. A Inglaterra lidera o grupo com 3 pontos. Estados Unidos e Gales dividem a segunda colocação, com 1 ponto cada, e o Irã é o lanterna. Vamos aguardar os próximos capítulos!