Se fechar treino ganhasse copa, os ingleses seriam campeões, sempre

Jogadores da Seleção Brasileira participam da tradicional roda de bobinho, utilizada pela comissão técnica para relaxar e aquecer os atletas antes dos treinos. Esta é uma das poucas atividades abertas à imprensa (foto: NELSON ALMEIDA / AFP)



DOHA – Estive no treino da Seleção Brasileira na tarde de ontem. Primeiro e último que vou cobrir, porque não sou palhaço para ficar vendo “bobinho” de jogadores e, depois de 20 minutos, ter que sair do estádio de treino. Isso é um desrespeito do técnico Tite com todos as empresas que gastam fortunas para a cobertura do Mundial e, principalmente, da Seleção Brasileira. Com a prerrogativa de quem acompanha a Seleção desde 1986, convivi com vários técnicos campeões e importantes, como Telê Santana, Zagallo, Parreira, Felipão, Vanderlei Luxemburgo, Leão e tantos outros, que jamais fecharam um treino sequer. Assistíamos do começo ao fim, e ainda nos sentávamos com os jogadores, gênios da bola na época, para as entrevistas exclusivas. No hall dos hotéis, eles eram figuras tranquilas e conversavam conosco sobre outros assuntos, como Parreira e Leão, por exemplo, que adoram obras de arte. Eram tempos de ouro, em que nosso futebol era arte e os técnicos não mandavam dar porrada. Aliás, Telê Santana, por exemplo, brigava com um comandado seu, se desse pontapé. Hoje, tudo mudou, e para pior.



Como eu vou passar para o meu leitor o que aconteceu num treino que não vi? Entendo que hoje há muitos youtubers, canais independentes e tudo o mais, porém, é preciso separar o joio do trigo. Há as empresas sérias, que investem no Mundial. É preciso mais respeito à imprensa, que é quem divulga as marcas que patrocinam a seleção. Quanto menos exposição, menos os patrocinadores vão ganhar. Eles pagam, e muito, para ter a visibilidade. Não sei de que forma Neymar vai jogar, se Vini Júnior será titular, se nossa defesa está segura para enfrentar os dois gigantes da Sérvia. Não posso falar sobre o que somos proibidos de assistir. Por isso, a exemplo do que fiz na Rússia, tomei a decisão de cobrir a Copa do Mundo e não apenas a Seleção Brasileira. É lamentável vivermos uma situação assim.





Neymar aprontou mais uma das suas. Postou mostrando a sexta estrela no short, talvez fazendo uma brincadeira. O Jornal alemão “Bild” meteu o pau, dizendo que era “o primeiro ataque da arrogância de Neymar”. Não sei se era para tanto, mas confesso que esse tipo de brincadeira, se é que foi, não deveria acontecer. Isso só motiva os adversários a odiarem ainda mais Neymar e essa seleção de Tite. E vou dizer uma coisa: as coisas estão conspirando a favor do time brasileiro, pois os principais adversários estão com desfalques importantes e o Brasil não teve nenhum problema médico ou de corte. Os jogadores estão inteiros e, temos que admitir, o time do meio para a frente é muito bom, principalmente com a chegada dos jovens. Hoje temos no grupo de 26, 16 jogadores que nunca jogaram um Mundial e isso pode ser um complicador, se bem que quem joga de verdade não tem idade e mostra maturidade durante a competição.





Voltando ao assunto dos treinos, eu até entendo pedir para virar a câmera, quando houver uma jogada ensaiada, tática e tudo o mais. Porém, não deixar a gente assistir a nada só mostra a insegurança do treinador. Outra coisa: o saudoso Telê Santana escalava o time titular muito cedo e sabíamos de cor e salteado quem eram os 11. Hoje é um mistério só. Ter Vini Júnior, voando no Real Madri, e não começar com ele nessa Copa do Mundo será mais um erro de Tite. Deveria por Casemiro, Paquetá e Neymar, e na frente, Antony ou Rafinha, Pedro e Vini Júnior. Mas ele deve ser conservador e começar com Fred no meio, Vini Júnior no banco e Richarlyson de centroavante. É um direito dele, como técnico, escalar quem bem entender, mas se a gente assistisse aos treinos entenderia o motivo de uma ou outra escalação. Sem ver nada, realmente quando a equipe entrar em campo, não podemos concordar com o treinador. Nunca vi esconder treino ganhar Copa do Mundo, pois se fosse assim, a Inglaterra seria campeoníssima, pois tem os treinos mais fechados do mundo e não ganha nada desde 1966, seu único título mundial.





Sei que há uma boa parte da população brasileira, que não está nem aí para a Copa do Mundo e que torce contra a seleção. Eu não chegaria a tanto, mas se houver uma eliminação precoce, não vou sofrer. Esses caras não me representam e muito menos esse treinador. Eu gosto de ver o bom futebol e os grandes jogadores em campo. Sabemos que 22 atletas já foram cortados ou não foram chamados para o Mundial, por problemas médicos. Eu lamentei muito as ausências do francês Benzema e do senegalês Sadio Mane. Teve gente que vibrou com isso. Eu, não! Gosto de ver os melhores em campo, pois somente assim o nível da competição sobe. E que fique com o título a seleção que realmente merecer. Se o Brasil for campeão ou eliminado, nada vai mudar na vida do povo brasileiro. Os jogadores não põem comida na mesa de ninguém, não arrumam emprego para os milhões de brasileiros e não resolvem os problemas políticos do país. Aliás, longe disso, eles só se preocupam com seus próprios umbigos, haja vista que, após os 7 a 1, a maioria foi curtir o verão europeu nos iates de amigos, enquanto o povo, e principalmente as crianças, choravam o maior vexame do time canarinho.