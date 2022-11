Preocupante o CEO do Cruzeiro dizer que o time vai brigar para não cair

Depois de três anos na Série B, Cruzeiro voltará à Primeira Divisão do Campeonato Brasileiro em 2023 (foto: Cruzeiro/Divulgação)



Gabriel Lima, CEO do Cruzeiro, mandou a real: "Vamos brigar no Brasileirão para não cair e nos mantermos na elite. Será a Série A mais disputada dos últimos tempos". Gostei da sinceridade, mas fico muito preocupado. Quando um dirigente diz que "vai brigar para não cair" significa que sua equipe vai brigar lá embaixo a competição inteira. O torcedor azul não vai suportar isso mais. Foram três anos na Série B, dos quais 2 foram terríveis, com o time flertando com a Série C.

Neste ano caíram quatro pequenos: Ceará, Avaí, Juventude e Atlético-GO. Porém, ainda ficaram na elite Coritiba, Bragantino, Fortaleza, Cuiabá, Goiás e América, todos times de segunda linha, que me perdoem seus torcedores.



Os grandes Flamengo, Palmeiras, Fluminense, Corinthians, Atlético Mineiro, Botafogo, São Paulo, Santos, Inter e o mediano Athletico-PR estarão lá, juntando-se a Vasco, Cruzeiro, Grêmio e Bahia, que subiram.





Teoricamente, os torcedores dirão que do grupo dos pequenos que permaneceram na A, quatro cairão em 2023, mas a coisa não funciona assim. O América e o Fortaleza, por exemplo, não são de primeira grandeza, mas fizeram campanhas maravilhosas dentro da realidade financeira e técnica.



Aliás, o Coelho é dos clubes mais bem estruturados do futebol brasileiro e tem feito boas campanhas em todas as competições que disputa, encarando os grandes de igual para igual. O Fortaleza é outra força que assusta os maiores times do futebol brasileiro.





Acho que Ronaldo Fenômeno deveria se movimentar mais, buscar um parceiro que compre 20% da SAF e o ajude a montar time. Quando o CEO diz que não vai contratar ninguém de peso é preocupante, pois um time com o DNA vencedor como é o Cruzeiro não pode dar mais vexame e cair. Foi a única equipe grande que caiu e ficou três anos no inferno.





Todos sabemos o motivo dessa queda e da manutenção na B, com gente incompetente, que comandava o clube e com a quadrilha que usurpou o dinheiro da instituição, segundo a Justiça. É preciso que os culpados sejam punidos com os rigores da lei e, se possível, que devolvam o suposto produto do roubo. Isso é com a Justiça.



Cabe aos homens que comandam o clube hoje buscar soluções financeiras para contratações. O time atual merece o respeito e os parabéns pela belíssima campanha na B, mas não suportaria uma Série A.





Se Ronaldo der um "assovio" consegue parceiros com dinheiro, gente forte, que pode bancar parte das dívidas e contratar jogadores nível A. Ninguém está pedindo Gérson, Gabigol, Everton Ribeiro ou Pedro. Mas é preciso buscar nome que suportem uma Série A, que possam encarar seus pares em condições de vencer os jogos.



Estou avisando com seis meses de antecedência, pois se não houver um movimento em torno de contratações já, o tempo vai passar e o Cruzeiro correrá o risco de não montar um time forte e brigar da primeira a última rodada, lá embaixo, como disse seu CEO.





Quando ele diz que o time vai "brigar para se manter na elite" não está buscando vaga sequer na Sul-Americana, que é a segunda ivisão da Libertadores. Está falando em brigar do 13º lugar para baixo.



Acorda, Ronaldo. Você é fenômeno em tudo o que faz e tem se mostrado um gestor competente. Por favor, não decepcione sua gente, pois a torcida azul deu show, lotando o Mineirão, e mesmo na Segunda Divisão, obteve a segunda melhor média de público do país, perdendo apenas para o Flamengo.



Contrate, mostre sua competência e qualidade. Ninguém está exigindo títulos neste primeiro momento, mas é preciso brigar para ficar do oitavo ao 12º lugar. Para um gigante como o Cruzeiro, isso é obrigação.





Seleção em Turim





Tite e sua trupe já estão em Turim para um período de quatro dias de preparação para a Copa do Mundo. Eu não acredito nele, nem tampouco no time que convocou.



O desrespeito começou com Daniel Alves, ex-jogador em atividade, e passou por Thiago Silva, Gabriel Jesus e Martinelli. Tite não teve consideração e respeito com a torcida brasileira, que encheu a caixa de e-mail da CBF protestando, principalmente contra Daniel Alves - aliás, investigado junto com Emerson Sheik, pelo Ministério Público Federal, acusado de receber R$ 6,2 milhões do governo para suas ONGs.



Cá pra nós, conversando com um grande treinador que trabalhou com ele e pediu para ter o nome preservado, ele disse: "Nunca foi de grupo, sempre pensou somente nele". Tite usa a desculpa para convocar um cara que não joga na lateral há quatro anos, que fracassou em São Paulo, Barcelona e Pumas e que treina no Barcelona B para tentar manter a forma, aos 39 anos. Desrespeito.



E os "Pachecões" não me venham com a bobagem de dizer que se o "Brasil ganhar a Copa os jornalistas que não acreditam vão ter que se desculpar". Nada disso! O Brasil sempre é favorito em todas as Copas e, mesmo não praticando belo futebol, pode ganhar, sim, pois a maioria das grandes seleções perdeu jogadores importantes e, no momento, não há ninguém jogando aquele futebol de encher os olhos.



Continuo com meu palpite, e palpite cada um tem o seu. Se tudo transcorrer normalmente, França e Argentina farão a final, com vitória dos hermanos, que têm para mim, a melhor seleção da Copa do Catar, pelo menos, na teoria, pois quando a bola rolar, tudo pode cair por terra.