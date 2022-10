O Cruzeiro fez uma campanha irretocável na Segundona deste ano e a torcida comemorou o título com muita energia na Praça Sete, no coração de BH. Mas o Brasileirão do próximo ano promete uma disputa acirrada, principalmente com a possível acesso também de outros grandes clubes, como Grêmio, Bahia e Vasco, o que exigirá da Raposa montar uma equipe ainda mais competitiva (foto: Marcos Vieira/EM/D.A Press)







O Cruzeiro perdeu seu primeiro jogo no Mineirão e a invencibilidade no estádio, na Série B. E daí? Que bobagem, perdeu quando podia perder porque fez campanha irretocável, voltando à elite praticamente na virada do turno, com futebol de primeira linha. Quem, em sã consciência, vai achar que os jogadores, depois de comemorarem exaustivamente a volta ao seu lugar de origem, vão jogar do mesmo jeito que jogavam quando estavam buscando a classificação? O Cruzeiro tinha um objetivo, depois de três anos maltratado na Série B, que era o de voltar à Primeira Divisão. E cumpriu esse objetivo com campanha espetacular, que encheu os olhos de todos nós. O relaxamento, agora, é natural e aceitável. Passou, já era, o Cruzeiro está pensando em 2023, quando precisa montar um time em condições de fazer um papel razoável, pois não há como esperar títulos nesse primeiro ano da volta.





Estou preocupado com o que ouvi de Ronaldo, em uma de sua live. Ele disse que o torcedor não pode esperar grandes contratações, pois não há dinheiro para isso. Discordo completamente. O torcedor quer um time decente, em condições de brigar com seus pares. Não ser campeão, claro que todos entenderão, mas montar time para brigar lá embaixo é muito perigoso. E vale lembrar que, com as possíveis volta de Bahia, Grêmio e Vasco, a Série A em 2023 ficará muito forte, pois os times que estão para cair são realmente os mais fracos. Acredito que a Primeirona de 2023 será das mais difíceis e mais complicadas, daí a necessidade de montar uma equipe forte. Ronaldo tem um nome mundial, recentemente foi elogiado por Benzema na premiação da Bola de Ouro e é muito simples para ele buscar um parceiro no mundo árabe, onde os petrodólares rolam e não secam.





O excelente técnico, Paulo Pezzolano, já disse que não adianta se iludir, pois com esse time terá dificuldades na elite. Está coberto de razão. Claro que não estamos falando em destituir o grupo atual, muito pelo contrário. Há muita gente boa a ser mantida, mas é preciso encorpar a equipe para que ela consiga se manter entre os seus pares. Fazer uma campanha digna, de acordo com a atual situação do Cruzeiro, seria ficar de quinto ao décimo lugar. Depois de sentir novamente o que é estar na elite, depois de três anos no calvário, aí sim o Cruzeiro pode pensar em voos mais altos. Porém tudo vai passar pelo empenho de Ronaldo e sua equipe buscarem parceiros. As dívidas são imensas e a torcida não vai aceitar que o Cruzeiro apenas figure na elite nos próximos anos. Com DNA vencedor, é preciso muito mais. Não vejo outro caminho que não seja o de Ronaldo buscar mais um investidor, que divida com ele despesas, que tenha dinheiro para contratar jogadores importantes. Não estou falando em nada anormal, mas sim em nomes que atendam a expectativa de uma Série A. Com o atual grupo, a volta à B será iminente. E Ronaldo sairia do Céu para o inferno. Vá ao mercado, Ronaldo. Busque parceiros. Seu nome é uma marca mundial!





Renovação

Concordo com o técnico Cuca, quando ele diz que o Atlético precisará de uma renovação de jogadores em 2023, ano mais importante de sua história, pela inauguração da Arena MRV. Não dá mais para manter certos nomes, que já não conseguem acompanhar o futebol moderno. Um ano faz muita diferença e se eles conseguiram algo espetacular em 2021, não repetiram agora e não repetirão em 2023. Fazer uma boa barca, cortar custos e contratar jovens, que possam ter um futuro maior e uma longevidade no grupo. O Galo trabalhou com peças que o mercado liberou, contratando-as por salários apenas. A única contratação em que teve que gastar dinheiro foi a de Nacho e, mesmo assim, a dívida está em aberto com o River Plate. No mais, montou um grupo que Cuca conseguiu encaixar e tirar o máximo de cada jogador. Não dá mais para se iludir. Ou renova ou vai figurar nas competições. E como os 4Rs prometeram um Galo brigando por todas as taças, em condições de ganhar, passou da hora de se reestruturar e buscar soluções. É sabido que a dívida é a maior entre os clubes brasileiros, mas pela marca que tem o Atlético pode conseguir um grande investidor e se reforçar adequadamente. Não dá mais para continuar com Vargas e cia. Jogadores que ganham muito e dão retorno muito pequeno. E o torcedor, exigente que é, vai querer um time competitivo, em condições de ganhar títulos. Não do Mineiro, que como todos os estaduais não valem nada, mas sim da Copa do Brasil, Brasileiro, Libertadores e Mundial, que é o que temos.