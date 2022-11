Se não contratar jogadores de nível, Cruzeiro cai sim

Depois de três anos na Segundona, torcida ainda comemora retorno do Cruzeiro à elite do futebol brasileiro em 2023. Mas se quiser ser competitivo e brigar por uma boa colocação na Série A da competição nacional, clube terá que reforçar o atual grupo de jogadores (foto: Staff Images/Cruzeiro)







O Cruzeiro precisa se reforçar para a elite, com jogadores de nível A. Não estamos falando em gastar milhões com grandes jogadores, pois não há dinheiro e as dívidas são gigantescas, na casa do R$ 1 bilhão, mas é preciso usar a criatividade e não imaginar que com o time da Série B ele vai conseguir permanecer na A. De jeito nenhum. O próprio técnico, Paulo Pezzolano, deixou claro que não há a menor condição. Sei que Ronaldo e sua equipe trabalham com os pés no chão e a cabeça no lugar, mas será fundamental irem ao mercado contratar. A Série A na próxima temporada terá os grandes que lá estão e mais os grandes que já subiram, Grêmio e Cruzeiro, e pode ter também outros dois gigantes, Bahia e Vasco. Como estão caindo este ano equipes de porte menor e nenhum grande, a briga será acirrada e o descenso, muito provavelmente, terá um ou dois times grandes.





É sabido que Ronaldo é um cidadão do mundo, que pode conseguir recursos em qualquer lugar do planeta. Talvez fosse interessante ele buscar um parceiro que compre parte da SAF ou mesmo injetar algum dinheiro, já que até agora não pôs nada. Administrou o clube com competência, transparência, sem atrasar salários, mas geriu com os próprios recursos que foram entrando nos cofres do clube. Como ele comprou a SAF por R$ 400 milhões, que terá que pôr no clube em seis ou 10 anos, acho que seria uma boa ele recorrer a sua conta bancária e buscar recursos lá. E ainda terá o problema das ações na Justiça, de ex-funcionários, com dívidas monstruosas. É preciso saber se a SAF terá isenção sobre as dívidas do Cruzeiro ou se será parte integrante na hora de pagar. Fábio, Dedé e outros têm milhões a receber e, com certeza, a Justiça vai ter que resolver essa questão. Será que eles aceitariam entrar numa fila de credores e esperar para receber a perder de vista? Acho pouco provável.





O torcedor está em lua de mel com o time e com o Ronaldo, mas qualquer fracasso na temporada de 2023 poderá romper essa relação. Por isso, é preciso alertar antes, para que Ronaldo e sua equipe façam o melhor. O torcedor entende todos os problemas financeiros e é muito grato pelo que foi feito até aqui, mas um clube da grandeza do Cruzeiro, com os títulos que tem e que sempre representou Minas Gerais como o maior ganhador de títulos importantes da história, não pode correr riscos de cair, nem tampouco de apenas figurar numa competição. Voltou para não cair mais e é preciso pegar os exemplos de grandes equipes que caíram mais vezes. Vasco (4), Botafogo (3), Palmeiras (2) Grêmio (3) e por aí vai. Aliás, vale lembrar que somente Flamengo, Santos e São Paulo jamais caíram no Brasileirão. Então, Ronaldo, mãos à obra. O time subiu há muito tempo e o mercado está borbulhando. Use sua capacidade, competência e qualidade, para ousar e buscar jogadores de nível A. Será a única chance de se manter na elite, com campanha digna, que corresponda a tradição do Cruzeiro Esporte Clube.





Estádio para 100 mil

O Flamengo está mesmo disposto a construir seu estádio no Gasômetro, no Rio de Janeiro, com capacidade para 100 mil espectadores e o modelo a ser copiado é o do Santiago Bernabeu, do Real Madri. Com um faturamento na casa de R$ 1,3 bilhão, o rubro-negro sobra no país, com gestão competente, de qualidade, transparente e moderna. Nos últimos quatro anos, ganhou duas Libertadores, dois Brasileiros e uma Copa do Brasil, o que mostra a qualidade do time e a contratação de jogadores de alto nível. Craque não há nenhum, pois o futebol brasileiro só tem Neymar nessa condição e, mesmo assim, ele joga na França. Porém ter De Arrascaeta, Gabigol, Everton Ribeiro e Pedro no mesmo time é um privilégio para poucos, pois são excepcionais jogadores. O clube fala em contratar mais e também em vender. Somente nos últimos tempos, o clube faturou mais de R$ 1 bilhão em vendas de atletas e deverá vender João Gomes, grande revelação da temporada. É preciso entender quando o time envelhece e necessita de reposição. Do time vice-campeão da Libertadores, ano passado, apenas cinco jogadores que participaram daquela derrota estavam em campo contra o Athletico-PR: DeArrascaeta, Everton Ribeiro, Gabigol, Davi Luiz e Filipe Luíz. Santos, Rodinei, Léo Pereira, João Gomes, Thiago Maia e Pedro foram titulares nesta decisão e na temporada, o que mostra que o rubro-negro fez uma renovação em 60% do seu grupo titular. É assim que tem que ser. Achar que um time campeão do ano anterior pode se manter em alto nível pode custar caro. É preciso renovação, gás e gente nova. E que venha o Real Madrid. A distância do futebol brasileiro para o europeu é abissal, mas tudo é possível em se tratando de Flamengo. Contra o Liverpool, em 2019, perdeu na prorrogação e jogou com dignidade, encarando o adversário de igual para igual. Vamos ver o que o rubro-negro conseguirá. Mas que está no caminho certo, disso não temos a menor dúvida. No Brasil, nem mesmo o Palmeiras está no patamar do Flamengo. Contra fatos não há argumentos.