Cruzeiro: até o décimo segundo lugar

O atual grupo de jogadores do Cruzeiro fez brilhante campanha nesta temporada, com o título da Série B do Brasileiro, mas o acionista majoritário da SAF, Ronaldo Nazário (foto), terá que investir pesado no elenco para o tornar o time ainda mais competitivo na temporada 2023 (foto: Gladyston Rodrigues/EM/D.A Press)







Casa do futebol

Em entrevista exclusiva a este colunista, em Guayaquil, o novo presidente da CBF, Ednaldo Rodrigues, reiterou seu desejo de abrir a entidade para os clubes, jogadores e imprensa. Ele foi taxativo ao dizer que “não é dono da CBF e que o objetivo de sua gestão é ter os clubes fortes, financeira e tecnicamente”. Já colocou à venda o avião e o helicóptero, que serviam para outras gestões, embora ainda não haja um comprador. Fortalecer ainda mais o futebol feminino e não mudar nada na seleção que disputará o Mundial do Catar, que começa dia 20. Ednaldo não quis interferir, pois se houver um fracasso sob o comando de Tite, não terá nenhuma responsabilidade. Não mudou uma peça sequer, mas, tão logo se encerre a participação do time canarinho, vai mudar tudo, do roupeiro ao treinador, independentemente do resultado.

Não à SAF

A diretoria do Flamengo e os conselheiros do clube não parecem interessados em transformar o Flamengo em SAF. Pelo menos por enquanto, já que o clube tem faturado mais de R$ 1 bilhão a cada ano com venda de ativos, conquistas de troféus, patrocínios e cotas de televisão. Nos últimos quatro anos, foram dois brasileiros, duas Libertadores e uma Copa do Brasil conquistados, só para citar os títulos mais importantes. As duas Supercopas, em 2020 e 2021, Recopas e os campeonatos estaduais são fracos e não entram nessa conta. A torcida rubro-negra, oito vezes campeã brasileira e uma vez campeã do mundo, só comemora títulos dessa grandeza. O principal objetivo da gestão do presidente, Rodolfo Landim, é a construção de um estádio no Gasômetro, no Rio de Janeiro, para 100 mil espectadores. Ele disse que nos jogos de menor porte, o Flamengo jogaria no Maracanã, para 60 mil pessoas.

Eixo Rio-SP domina

Nos últimos quatro anos, Flamengo e Palmeiras dividiram as principais conquistas do futebol brasileiro. O rubro-negro com dois Brasileiros, duas Libertadores e uma Copa do Brasil. O Palmeiras (foto) com duas Libertadores, um Brasileiro e uma Copa do Brasil. São as duas maiores equipes da atualidade, sendo que, em 2021, o Atlético entrou no meio e ganhou Brasileiro e Copa do Brasil. A tendência é essa - os clubes carioca e paulista manterem a hegemonia, pelo poder financeiro que têm. O Flamengo já fala em contratações de alto nível e, para isso, já anunciou as dispensas de Diego Ribas e Diego Alves. O Palmeiras também está perdendo Gustavo Scarpa e, talvez, Dudu. Mas promete repor a altura. É preciso critério e cuidado para que o futebol brasileiro não se transforme numa espécie de futebol espanhol, onde apenas Real Madrid e Barcelona triunfam e, eventualmente, o Atlético de Madrid entra nesse bolo.