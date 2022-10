Ednaldo Rodrigues: 'CBF não é minha, é dos clubes e dos jogadores'

Ednaldo Rodrigues, presidente da CBF (foto: Lucas Figueiredo/CBF)



GUAYAQUIL - O presidente da CBF, Ednaldo Rodrigues, conversou com este colunista em Guayaquil, no Equador, e falou sobre o começo de trabalho na entidade, as conquistas do futebol brasileiro e os planos para o futuro.





LEIA MAIS 19:25 - 29/10/2022 Flamengo é tri da Libertadores invicto e volta a ser o dono da América Baiano e ex-presidente da Federação Baiana de Futebol, esse nordestino, transparente, correto e sempre direto nas suas coisas, disse que a CBF não é dele: "Estou presidente da CBF e não sou o dono dela. Meu trabalho é criterioso e a CBF tem que ter propostas de muitas mudanças no futebol brasileiro, para melhor, colocando mais patrocínios, que possam irrigar com mais receitas os cofres dos clubes, para que cada vez mais eles possam ter uma representatividade de futebol muito grande. E estou procurando sanear a CBF, com muita dificuldade sim, mas com muita dedicação e muito amor. Portanto, iremos contar com ideias coerentes de você, que é um amigo, e de todos os que fazem o trabalho no futebol. Não somos os donos da verdade e queremos ouvir sempre, com contribuições que possam fortalecer o futebol brasileiro".





Ednaldo Rodrigues tem dado uma atenção especial aos clubes. "Cada um tem uma forma de administrar e eu não quero fazer comparativo com nenhuma gestão. Como eu disse, a CBF não tem dono, ela é dos clubes, das federações, dos atletas, da imprensa. É a casa do futebol, e como tal, precisa ser aberta para que o futebol a frequente. Estamos procurando dar aos clubes independência de falar, entender o que eles acham o melhor para eles, e estamos sempre apoiando no que for preciso. Claro que há situações em que as pessoas podem dizer não, mas tem que ter uma convivência saudável com os clubes, e temos tido isso. Nosso objetivo é sempre colocar mais receitas a favor dos clubes, para que eles possam desenvolver seu trabalho, tanto na parte técnica, com os atletas, como também na gestão, principalmente".





Perguntado sobre o Bahia, que deverá subir na última rodada, neste fim de semana, o presidente da CBF, como bom baiano, disse. "O Bahia perdeu duas oportunidades de subir. Mas esperamos que domingo, contra o CRB, em Alagoas, ele possa voltar à Séria A. O Vitória voltou à Série B, e assim teremos o futebol baiano fortalecido, que você sempre acompanhou de perto".





Por fim coloquei que nosso grupo (Estado de Minas, Superesportes, Rádio Tupi) estarão sempre à disposição da CBF, principalmente com uma gestão transparente, responsável e correta, que Ednaldo Rodrigues vem fazendo:





"Muito obrigado, Jaeci. Você é um amigo de longa data, desde a Coreia do Sul, quando estivemos juntos em 1999, com nossas esposas, até hoje. Estaremos sempre à disposição de vocês, dizendo sempre que não somos os donos da verdade e estamos lá para procurar fazer um trabalho participativo, ideias coerentes, sensatas que possam fortalecer o futebol brasileiro".





O presidente falou da conquista do tricampeonato da Copa Libertadores, pelo Flamengo: "Pois é, o futebol brasileiro está forte. Esperamos agora que o Flamengo possa conquistar o Mundial de Clubes, e estamos muito felizes".