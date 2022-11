Tite tem que esquecer sua panela

Rodinei é o destaque da lateral direita do futebol brasileiro nesta temporada e deve estar nos planos do técnico Tite para a Copa do Mundo do Catar (foto: Luis Acosta / AFP)







Segunda-feira, na sede da CBF, o técnico Tite vai anunciar a lista dos 26 jogadores convocados para a Copa do Catar, que começa dia 20. O Brasil estreará dia 24, contra a Sérvia. Na lista de 55 nomes que os treinadores são obrigados a enviar para a Fifa, alguns foram vazados, como por exemplo Rodinei do Flamengo. O clube carioca tem sete jogadores na lista. Ora, senhoras e senhores, se Rodinei é o melhor lateral-direito do país, atualmente, qual o motivo de Tite não chamá-lo na segunda-feira? Só há um motivo: caso o técnico da Seleção Brasileira tenha um trato com Daniel Alves, que é um ex-jogador em atividade e não joga como lateral há tempos. Teve uma grande fase no Barcelona de Messi e nada mais. Como Alves não foi a Copa da Rússia, pois sofreu uma cirurgia no joelho, Tite pode ter feito a promessa de levá-lo agora, para compensar. Contra fatos não há argumento: Rodinei é o melhor da posição, no momento, e a Seleção deveria privilegiar o momento.





Também tenho minhas dúvidas se Tite vai chamar Gabigol, que está na lista dos 55 também. Se ele preterir Gabigol, em prol de Gabriel Jesus, será mais uma aberração. Jesus é aquele “artilheiro” que passou em branco na Copa de 2018, em cinco jogos. Foi reserva no City, durante cinco anos, quando o argentino Aguero era titular. Aguero saiu e Guardiolla mandou também Jesus embora, contratando o fenômeno Haaland. Mas Edu joga no Arsenal, cujo diretor é Edu Gaspar, que foi o coordenador de Tite. Entenderam a engrenagem? Claro que cada brasileiro tem a sua preferência, mas, se fizermos uma pesquisa, Gabriel Jesus será reprovado por 99,99%. Talvez só seus familiares o escolham. Talvez, heim!





Eu não consigo entender os técnicos brasileiros. Vejam o caso de Fernandinho, que nos entregou nos 7 a 1, e Tite fez questão de levar para a Rússia, onde nos entregou na eliminação para a Bélgica. Agora, em mais uma decisão, contra o Flamengo, pela Libertadores, também não jogou nada e, mais uma vez, saiu de campo sem a taça. Lembram-se de Paulinho, Renato Augusto, Fagner, Fred, Tailson. Pois é, eles foram convocados para passear na Rússia e o Brasil voltou precocemente, nas quartas de final. Felizmente, eles não deverão mais estar na lista, exceto Fred, que tem jogado muito bem no Manchester United, mas eu não o levaria. Tite se acha o dono da verdade, pensa que entende mais que todo mundo, tem sua panela fechada, da qual não abre mão. Vejam Thiago Silva e Marquinhos, dupla de zaga fraquíssima, que não inspira confiança em ninguém. Pelo menos nos últimos jogos, tem dado oportunidade aos garotos como Vini Júnior, Rodrygo, Raphinha, Antony e Richarlison, esse sim um baita atacante. Gosto de vê-lo com a amarelinha, pois jamais tremeu. Com Neymar vindo de trás, acredito que teremos um potencial ofensivo muito grande. Preocupa-me o time do meio para trás. Não confio em Alyson, acho Weverton o melhor goleiro, e muito menos nos laterais e zagueiros.





É torcer para que os adversários não estejam inspirados, pois mesmo num grupo fraco, com Sérvia, Suíça e Camarões, tenho minhas dúvidas sobre a seleção de Tite. Sim, de Tite, pois essa jamais será a Seleção Brasileira do povo. Gostaria muito de escrever diferente, mas não minto. E com um detalhe: várias seleções estão perdendo jogadores importantes. A França perdeu, de uma vez, Kante, Pogba e Kimpebe. A Argentina perdeu Lo Celso e por aí vai. Como a Copa é neste mês atípico, os jogadores que atuam na Europa estão em plena forma e imagino que teremos uma competição de alto nível técnico, exceto, é claro, pelas contusões que vêm assombrando vários treinadores. Eu acredito numa final entre França e Argentina, mas não descartaria algo como Holanda e Alemanha, a exemplo de 1974. Não consigo vislumbrar o Brasil passando, no campo da suposição, por Alemanha, nas quartas de final e Argentina, nas semifinais. Com Tite no comando, não acredito jamais. Se porventura acontecer, não tem problema, será ótimo, pois quero ver o Brasil hexa. Não acredito, mas torço. Tenho uma máxima na minha carreira que diz o seguinte: não me importa quem é o técnico ou quem são os jogadores convocados, colocou a amarelinha eu sou Brasil. Tomara que eu esteja errado em meus palpites, mas, em Copa do Mundo, não costumo errar muito. E podemos ter outra zebra, como foi a Croácia em 2018, que chegou à final. O futebol está tão instável e assombroso que tudo pode acontecer. Dinamarca, Espanha, Inglaterra e Holanda correm por fora. Brasil, Argentina e França são apontadas como favoritas. Vamos esperar a relação de Tite. Quem sabe ele mude de ideia em relação a sua panela e convoque realmente quem merece. Essa é a minha esperança, e do povo brasileiro também.