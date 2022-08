Vitória do Galo vem do banco no último lance da partida

(foto: Pedro Souza/Atlético)





Foi sofrido, com futebol ruim, mas um grande volume de chutes no segundo tempo. E a vitória veio do banco, com as entradas de Nacho e Allan Kardec. O argentino foi ao fundo, cruzou, e Kardec, diante de Muralha, cabeceou para as redes. A vitória foi importante para o Atlético recuperar a auto-estima e tentar seu objetivo maior: estar entre os 4 primeiros do Brasileiro, para fazer parte da fase de grupos da Libertadores do ano que vem. O time chegou aos 35 pontos, 13 a menos que o líder Palmeiras.









Eu penso diferente do torcedor, quando ele diz que Hulk é o ídolo maior. Para mim ídolos são Reinaldo, Éder, Cerezo, Luizinho, Dario, pois são ídolos eternos e não só da torcida alvinegra e sim de todos os brasileiros. Hulk é ídolo de uma temporada. Esses grandes jogadores que citei, são ídolos como Zico, Roberto Dinamite, Sócrates, Falcão, ídolos eternos e nacionais. A carência da "geração nutella" cria ídolos pontuais. O Atlético juntou os cacos da eliminação na Libertadores e entrou em campo pelo Brasileirão com a obrigação de vencer o Coritiba, mesmo fora de casa. Essa era a determinação de Cuca e da diretoria, para que a equipe atinja a pontuação necessária para estar na Libertadores do ano que vem, quando a Arena MRV será inaugurada. Com 16 pontos a menos que o Palmeiras, líder isolado, o título parece ser mesmo uma utopia. O torcedor queria ver o Atlético, pelo menos, jogando bem, comendo a grama.Leia também: 51% dos brasileiros não querem saber da Seleção e da Copa do Catar Eu penso diferente do torcedor, quando ele diz que Hulk é o ídolo maior. Para mim ídolos são Reinaldo, Éder, Cerezo, Luizinho, Dario, pois são ídolos eternos e não só da torcida alvinegra e sim de todos os brasileiros. Hulk é ídolo de uma temporada. Esses grandes jogadores que citei, são ídolos como Zico, Roberto Dinamite, Sócrates, Falcão, ídolos eternos e nacionais. A carência da "geração nutella" cria ídolos pontuais.









O Galo era superior e atacava mais. O Coritiba não conseguia sair, pois o alvinegro marcava alto. Mas o Atlético não tinha aquela gana, aquela vontade de brigar pela bola. Não era, nem de longe, aquele time do ano passado, que encantou todos nós. É difícil ver um Jair tocando bola para o lado, dando passes de dois metros. Zaracho é outro que está devendo muito. Arana, depois que voltou da Seleção, nunca mais foi o mesmo. Como Tite tem o dom de estragar jogadores. Mas que joguinho ruim. Os goleiros não fizeram uma defesa sequer. É impressionante como Hulk não ganha uma jogada dos zagueiros. É marcado na bola, e desarmado com facilidade. Que diferença para a temporada passada. O primeiro tempo foi mesmo uma tristeza, haja vista que a torcida vaiou, quando o árbitro apitou o último lance.





O segundo tempo começou com os mesmos erros de passes das duas equipes. O Coritiba não tinha imaginação, criatividade ou qualidade. O Galo também não demonstrava nada disso. Era um jogo bem monótono, bem fraco e bem ruim. Mas melhorou dos 25 minutos em diante. José Hugo cabeceou livre, mas para fora. Foi a melhor chance do time da casa. Egídio deu um presente para Hulk, que entrou livre, diante do goleiro, e chutou para fora. Que fase a desse veterano jogador! Ele acabou substituído e saiu chateado. Não tem do que reclamar. Não está jogando nada, faz tempo! Allan Kardec, que entrou no lugar dele, cabeceou na trave. Arana quase marcou. Muralha salvou. Cuca pôs Ademir e Nacho. Saíram Pavon e Zaracho. E Nacho teve uma chance de ouro, cara a cara com Muralha, mas chutou em cima dele. Por fim, Cuca pôs Rubens na vaga de Keno. Nacho fez bela cobrança de falta e Muralha espalmou. Que defesa. Com todos os defeitos, o Atlético merecia estar vencendo. Ademir também quase marcou. Muralha se transformou no homem do jogo, com excelentes defesas. Ele só não segurou a última bola da partida, quando Nacho cruzou a Alan Kardec cabeceou para o fundo do gol. Galo 1 a 0, e 3 pontos importantes! A primeira vitória de Cuca, desde que voltou ao clube.





Já aconteceu com o goleiro Cássio, que teve sua família ameaçada. Com Willian, que pediu rescisão de contrato porque bandidos das redes sociais, também ameaçaram ele e seus familiares, e sábado, com Fágner, que falhou no gol do Palmeiras. Sua mulher e filhos foram ameaçados via redes sociais. Jornalistas, que dizem a verdade, são ameaçados. Bandidos, travestidos de torcedores, invadem Cts, depredam carros, agridem jogadores. O que as autoridades estão esperando acontecer, para tomar uma providência enérgica? Que ódio é esse, minha gente? Isso é apenas futebol, que deveria ser lazer, emoção, mas sempre com razão. Os covardes, das redes sociais, se sentem no direito de ameaçar profissionais, quando algo não sai do jeito que desejam. Chega de tanta violência nesse país da mentira e do faz de conta! Vamos ter mais Deus no coração. Os políticos deveriam criar mais leis severas para os crimes cibernéticos. O mundo mudou, infelizmente, para pior. É preciso criar novas leis ou dispositivos, que freiem esses bandidos.





Meu pai, João, militar severo, que me deu educação rígida e berço, está lá no Céu, desde 2003. Em nome dele, que é meu exemplo, parabenizo a todos os pais do Brasil. Aqui nos Estados Unidos, comemoramos no terceiro domingo de junho. Que sorte a minha, pois comemoro em junho e em agosto. Parabéns a todos os pais. Obrigado aos meus filhos, João Tadeu e Lorenzo, por terem me escolhido. É uma benção ser pai!