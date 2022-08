Incompetente, sem corpo e sem alma, Atlético é eliminado pelo Palmeiras

Rubens lamenta pênalti perdido diante do Palmeiras e eliminação na Libertadores (foto: AFP)





O Atlético está eliminado da Copa Libertadores da América. Pela segunda vez, seu algoz foi o Palmeiras, a exemplo do ano passado. No tempo normal o alvinegro foi incompetente, mesmo quando teve um homem a mais, desde os 28 minutos do primeiro tempo, com Danilo sendo expulso, e, quando teve 2 homens a mais, pela expulsão de Gustavo Scarpa. No fim, Vargas foi expulso.





Nas cobranças de penalidades, todos acertaram nas cobranças normais. Nas alternadas, Rubens bateu de forma bisonha e Murilo fez o sexto gol do Palmeiras: 6 a 5. O Verdão está em mais uma semifinal e o Atlético tem o seu ano acabado, pois está a 13 pontos do Palmeiras no Brasileirão, e, com esse futebol, abaixo da crítica, dificilmente vai almejar algo.





Viram como o problema não é treinador e sim a péssima fase de vários jogadores? Venho alertando há tempos, mas o pior cego é aquele que não quer enxergar. O ano está perdido para o Galo. Culpa de Hulk, Nacho, Zaracho, Alonso, Jair, Arana e outros menos votados, que vivem um ano péssimo, com futebol irreconhecível.





Cuca resolveu barrar Nacho, que não está jogando nada. Em compensação, Arana estava de volta, recuperado de contusão. No Palmeiras, Rony, grande artilheiro do time, também estava em campo.





Zico deu uma entrevista interessante na semana passada: "o Palmeiras tem a vantagem de jogar e conhecer o gramado sintético, onde a bola rola mais rapidamente. Os jogadores atuam e treinam ali". É verdade. A Fifa deveria proibir esse tipo de gramado. A grama natural prevalece de norte a sul do Brasil, exceto também na Arena do Athletico-PR. Não é desculpa, já que escrevi esse parágrafo antes de o jogo começar.





A bola rolou. O 2 a 2 no jogo de ida, deixou tudo igual. Não entendo o motivo de não termos prorrogação nessa fase da Libertadores. Empate leva a decisão direto para as penalidades. O Galo jogava a sua vida no ano. Já o Palmeiras, líder isolado do Brasileirão, em caso de derrota, estaria mais encaminhado, pois sobraria somente a competição nacional, já que foi eliminado também da Copa do Brasil, assim como o alvinegro.





O jogo era muito estudado. Uma partida de xadrez. Ninguém se arriscava muito, justamente para não se expor. Scarpa chutou raspando e Roni pediu pênalti, dizendo que foi puxado por Nathan. O árbitro mandou seguir. Jair cometeu falta em Zé Rafael, na entrada da área. Gustavo Scarpa foi para a cobrança, mas a bola explodiu na barreira. Danilo quase quebrou a perna de Zaracho e foi expulso com justiça. Eu escrevi ontem que uma expulsão poderia mudar a história do jogo, principalmente com 28 minutos. O Galo tinha agora uma vantagem numérica importante.





Cobrança de falta para o Palmeiras, Everson entra no corpo de Gustavo Gomez, que pede pênalti. Porém, o bandeira já havia marcado impedimento. Hulk fuzilou e Weverton espalmou. O Atlético tinha a faca e o queijo na mão para abrir o placar. O caminho era pelas extremas, em velocidade.





O Galo tinha todo o segundo tempo para tentar definir e fazer, pelo menos, 1 gol, que lhe garantiria a classificação. O Palmeiras iria tentar achar 1 gol ou levar a decisão para as penalidades, já que com um homem a menos, tudo se complicou. Achei que Cuca voltaria com Nacho, mas ele não fez isso. Manteve os 11 que haviam começado. Mas percebeu que era o momento do argentino e o pôs aos 8 do segundo tempo. Ademir saiu. Aliás, o ex-jogador do América não está jogando nada.





Zé Rafael quase marcou. Por sorte, a bola foi para fora. Ele chutou livre. Jair quase marcou, em cabeçada, mas estava impedido. Zaracho fuzilou da entrada da área. Weverton salva. O volume do Galo era grande. Era praticamente ataque contra defesa. Allan também arriscou. Novamente Weverton mandou à córner.





Sasha e Rubens entraram. Saíram Zaracho e Arana. Vargas entrou na vaga de Keno. Aliás, Keno é outro que vive péssima fase. Scarpa sofreu falta de Jair. O árbitro não marcou. Na sequência, Scarpa pisa no tornozelo de Allan e é expulso. O Palmeiras jogaria 10 minutos e mais o tempo extra com 9 homens em campo. Luan e Mike entraram no Palmeiras. Saíram Marcos Rocha e Dudu. Uma vergonha os gandulas escondendo as bolas. Outra vergonha foi o tempo de acréscimos com apenas 5 minutos.





Hulk, cara a cara, em passe de Vargas, chutou para fora. Esse também vive péssima fase. Hulk tenta cruzar e a bola bate na trave. Vargas peitou o árbitro e foi expulso. E dessa forma o jogo terminou em 0 a 0 e foi para as penalidades. Que vergonha o Atlético com 2 homens a mais não conseguiu fazer um gol sequer. Um time sem corpo, sem alma, sem a qualidade do ano passado. Na decisão por pênaltis, tudo poderia acontecer. E aconteceu que o Atlético foi incompetente mais uma vez. O Palmeiras venceu por 6 a 5 nas penalidades, pois Rubens bateu pessimamente e Murilo fez o gol que classificou o Palmeiras para a semifinal da Libertadores. O ano do Galo acabou de forma bisonha, com um time sem corpo, alma, e acima de tudo, sem futebol.





VÉLEZ X FLA





O Vélez derrotou o Talleres e garantiu vaga na outra semifinal, para enfrentar o Flamengo, em setembro, com o primeiro jogo na Argentina. O Palmeiras espera o vencedor de Athletico-PR x Estudiantes, que se enfrentam nesta quinta-feira.