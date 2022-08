Daniel Júnior e Bruno Rodrigues marcaram os gols da Raposa contra o Tombense, confirmando o bom desempenho dentro do Mineirão (foto: Ramon Lisboa/EM/D.A Press) O Cruzeiro derrotou o Tombense por 2 a 0, gols de Bruno Rodrigues e Daniel Júnior, chegou aos 49 pontos e abriu 16 para o quinto colocado. Pela média dos últimos anos, precisaria de apenas quatro vitórias para garantir o acesso à elite, mas é possível voltar até com uma pontuação menor. Foi a décima primeira vitória no Mineirão, em 11 jogos no estádio pela Série B, com 100% de aproveitamento na sua casa. O torcedor agradece e comemora. A volta à Primeira Divisão é apenas questão de tempo. Pelo jeito, até setembro, matematicamente, a volta estará confirmada.









Nada preocupante, pois o dono do clube, Ronaldo Fenômeno, já está de olho no mercado para reforçar a equipe para a Séria A. A banda toca diferente na elite. Pela média dos últimos anos, com 62 pontos uma equipe se garante, então, com a vitória, o time azul ficaria a 13 pontos de uma das vagas, quatro vitórias e um empate, mas, existe a possibilidade de subir até com 58 pontos. Ah, não importa. Claro que o Cruzeiro já subiu! Chay fazia sua estreia e estava doido para marcar seu primeiro gol com a camisa azul.





Era um jogo de paciência, pois o Tombense, retrancado, dificultava as ações. Trabalhar a bola de um lado para o outro, até achar uma brecha, era a opção. Quem aí já jogou uma pelada onde um time é só ataque e o outro é só defesa? Pois é. Foi exatamente isso o que aconteceu. O Cruzeiro tentava de todas as maneiras fazer seu gol. Já o Tombense, que só se defendia, nem chegava perto da área azul.





O goleiro Rafael Cabral foi um “espectador privilegiado”. A vitória era necessária, até mesmo para o torcedor não perder o entusiasmo pela grande campanha do Cruzeiro. Eu não entendo os treinadores. Pezzolano teve uma semana cheia para treinar o time e criar situações para furar a retranca, que já era prevista, mas, no primeiro tempo, não conseguiu. O zero e zero não foi justo, mas foi o resultado parcial.





Logo no começo do segundo tempo, não teve jeito. Saída de bola equivocada do Tombense e ela sobrou para Bruno Rodrigues tirar o zagueiro e chutar no canto: 1 a 0. O Cruzeiro estava mantendo os 100% de aproveitamento no Mineirão: 11 jogos e 11 vitórias, uma marca espetacular. Abria nove pontos do Grêmio e Bahia, 10 para o Vasco e 16 para o quinto colocado, Londrina.





O jogo ficou mais aberto e o Cruzeiro tinha chances de ampliar. E o segundo gol foi demais. Cruzamento de Bidú, da esquerda, Daniel Júnior ajeitou e fuzilou no alto: 2 a 0. Que golaço! Edu, grande artilheiro, saiu do banco para tentar marcar seu gol. Não conseguiu, mas não fez falta. O Cruzeiro é mais líder do que nunca, soberano, forte, prontinho para chegar à elite e não sair de lá nunca mais!





Coelho





O América derrotou o Juventude por 1 a 0, gol de Pedrinho, e chegou aos 27 pontos, se afastando do Z-4, ficando mais próximo do G-4. O objetivo do Coelho é se manter na elite, se reforçar para o ano que vem, e buscar algo maior. O presidente, Alencar da Silveira Júnior, já disse que “o dinheiro que o clube tem é para contratar jogadores de nível, e não vai abrir mão disso”.





Um olho no Brasileiro, outro na Libertadores





O Galo recebe o Athletico-PR esta noite, no Mineirão. Precisa vencer para não perder o contato com os ponteiros e ainda sonhar com o tricampeonato brasileiro. Cuca viverá o dilema, pois, em princípio, o ideal seria poupar alguns jogadores para a decisão de quarta-feira contra o Palmeiras, pela Libertadores. Porém, caso poupe e perca o jogo, ficará bem distante da conquista do Brasileirão. A verdade é uma só e eu venho dizendo há alguns meses. Vários jogadores caíram de produção e não rendem o mesmo que rendiam no ano passado. Só não enxerga quem não quer!