Teremos, hoje, no Maracanã, o duelo entre dois gigantes do futebol brasileiro, que juntos dividem oito títulos brasileiros, sete Copas do Brasil e três Libertadores. O Cruzeiro empata com o Vasco da Gama em títulos do Campeonato Brasileiro, cada um tem quatro. Na Copa do Brasil são seis do Cruzeiro e um do clube carioca. Na Libertadores, dois do time azul e um do cruz-maltino. São duas das equipes mais tradicionais do país, que, momentaneamente, estão na Série B. O Vasco caiu quatro vezes, o Cruzeiro apenas uma, mas está lá há três anos. Tudo isso provocado por gestões ruins e fraudulentas, algumas, como a do Cruzeiro, caso de polícia e Justiça.





Mas o Maracanã estará lotado, com sua capacidade máxima, pois os vascaínos estão confiantes na nova gestão e na parceria com a Partners 777. Os cruzeirenses, do mesmo modo, felizes com a SAF de Ronaldo Fenômeno, ídolo e agora dono do clube. O que eles têm em comum? A seriedade com que são geridos, o rigor e as finanças em dia. O Cruzeiro foi vilipendiado em suas contas, assaltado, segundo apuração policial, e o caso foi parar na Justiça. A torcida espera a punição dos culpados. O Vasco teve péssimas gestões em suas quedas. Porém, agora, já está tudo no seu devido lugar, exceto a série em que ambos estão. Mas, a expectativa é de que subam juntos e que em 2023 estejam novamente na elite, para não saírem mais.





Recuperar credibilidade não é fácil. O Cruzeiro só conseguiu isso depois de muita luta e da ajuda de conselheiros e mecenas – Pedro Lourenço foi fundamental para não deixar o Cruzeiro fechar as portas, quando faltava até alimentação para os jogadores. Foi ele quem bancou salários e pagou dívidas. Outros conselheiros como Aquiles Diniz, Alvimar Perrella, Paulo Pentangna e Régis Campos ajudaram na transição de clube para empresa. E até o presidente, Sérgio Rodrigues, foi peça-chave, pois aceitou a SAF e ajudou a construí-la. Tem seus méritos, apesar dos erros que cometeu nos dois anos de gestão, pois de bola pouco entende. Mas fez o que podia pelo clube e isso tem que ser levado em conta.





Enfim, com Ronaldo as coisas caminham bem, salários em dia e organização. Um técnico desconhecido e competente, e jogadores medianos, que se uniram em prol de um bom futebol, para levar o Cruzeiro ao seu lugar de origem. Os últimos cinco anos dão conta de que com 62 pontos uma equipe sobe, na pior das hipóteses, em quarto lugar. Então, faltariam 11 vitórias e um empate para o Cruzeiro, em 27 jogos restantes. Teoricamente, o time azul subirá com o pé nas costas, pois acumula gordura, impondo 11 pontos em cima do Grêmio, quinto colocado, e a sete do Vasco, adversário de hoje. Vou dizer que um empate no Rio será um grande resultado, embora esse time do Pezzolano jogue sempre para vencer, em casa ou fora. E o Vasco faz ótima campanha. Não será fácil.





É muito bom ver o Maracanã lotado, mesmo em jogo de Série B, para esses dois gigantes. Será assim no Mineirão, no jogo de volta. A história de gigantes do nosso futebol, nenhuma divisão e ninguém pode apagar. Os títulos falam por si e a razão de ser de um time é a sua torcida. Cruzeiro e Vasco têm torcidas gigantescas no país. Os troféus estão aí para quem quiser ver ou estiver duvidando. Portanto, amigos e amigos, como é bom saber que a Sociedade Anônima do Futebol (SAF) está fazendo tão bem aos clubes brasileiros.





Não há mais espaço para diretor de futebol picareta, para dirigente desonesto ou para aventureiros. A coisa é extremamente profissional, e quem não seguir essas regras, estará alijado do contexto. Que Vasco e Cruzeiro façam um grande jogo, um 3 a 2, por exemplo, de preferência, para o Cruzeiro. Curiosamente, eu sou Flamengo, mas gosto do Vasco. Fui criado em São Cristóvão, joguei nos mirins do Vasco, nadei no poço (piscina de saltos ornamentais que há no clube), e minha saudosa mãe era vascaína, e minhas duas irmãs são Vasco. Portanto, quero ver esses dois gigantes de volta à elite, o mais rapidamente possível, e o Grêmio, também. Somem as taças desses três gigantes e talvez não haja uma sala grande para guardar tantos troféus. Por mais SAFS no Brasil, mais seriedade e transparência no esporte bretão. O torcedor do bem agradece!





Dia dos Namorados

Hoje se comemora o Dia dos Namorados, no Brasil. Aqui no exterior é dia 14 de fevereiro: Valentine’s Day. Como brasileiro que sou, comemoro as duas datas, se bem que a grana tá curtíssima para presentes. Mas o que vale é o amor, a cumplicidade e a parceria de uma vida. Parabéns a todos os namorados do Brasil. Lembrem-se que mesmo casados, somos eternos namorados.